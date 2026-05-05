Madre venezolana sufre derrame cerebral durante comparecencia en una corte: su esposo relató cómo ocurrieron los hechos

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Una mujer venezolana, de 35 años de edad, sufrió un derrame cerebral cuando comparecía ante un juez, en una corte a donde había acudido para pagar una multa de tránsito, en la localidad de Columbus, Ohio (EEUU).

La venezolana responde al nombre de Yeseny Meléndez. Su esposo, Joel Medina, también venezolano y solicitante de asilo en EEUU, habló con el medio digital Utahzolanos para ofrecer detalles sobre la situación.

Crean campaña para recaudar fondos

Medina recordó que Yeseny es madre de un niño de dos años y que no tienen a más familiares en Estados Unidos, por lo que lanzaron una campaña de GofundMe, con el objetivo de reunir fondos para costear los gastos de salud que requiere la afectada.

Desde la unidad de cuidados intensivos del Hospital Riverside Methodist, en Columbus, el esposo de Yeseny reveló que, antes de acudir a la corre, la venezolana "estaba muy ansiosa y preocupada por lo que podría pasar con las autoridades de Inmigración”.

La venezolana temía ser detenida por Migración

Ella “tenía mucho miedo de que algo pasara. Se había presentado a cumplir con su deber y pagar la multa de tráfico que le habían colocado, pero pasó esto y estamos ahora en una situación muy, muy difícil", dijo Medina.

De acuerdo con la publicación del medio digital, los niveles de estrés y ansiedad que enfrenta la comunidad migrante en Estados Unidos son cada vez son más difíciles de manejar.

Venezolanos fallecidos por temor a ser detenidos

Recientemente, se conoció sobre la muerte de dos venezolanos como consecuencia de infartos, en Orlando y Salt Lake City.

En el primer caso, se reportó el fallecimiento de Ray Barráez, un migrante de 50 años que perdió la vida por un ataque cardíaco durante una detención de tránsito.

El hombre, quien gestionaba actualmente un proceso de asilo en Estados Unidos, sufrió inicialmente un ataque de pánico al ser abordado por los oficiales, situación que derivó rápidamente en un infarto fulminante.

Mientras que, en un segundo caso, el venezolano Kendris de Jesús Puche García, de 37 años de edad, murió por causa de un paro cardiaco, cuando realizaba sus labores como jardinero en la ciudad de Lehi, en Utah. El lamentable suceso se registró el 27 de abril.

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