Masacre familiar en Florida: abuela, madre y sus dos hijos son asesinados a tiros

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos un bebé, fueron asesinados a tiros en dos diferentes sitios de Florida.

El Departamento de Policía de Plant City reveló que las víctimas son una mujer de 55 años, su hija de 28 y los nietos de cuatro años y de cuatro meses de edad.

Hallan con vida a un tercer niño tras tiroteo en Tampa

Inicialmente, las autoridades no revelaron la identidad de las personas fallecidas, ni el posible móvil del crimen. Tampoco se publicó ninguna información sobre potenciales sospechosos.

Sobre el violento crimen, los policías dijeron que los dos niños y su madre fueron encontrados sin vida y con disparos, en un área cerca del centro de Plant City, al este de la ciudad de Tampa.

Fueron los vecinos de la localidad quienes reportaron el incidente, tras escuchar una serie de detonaciones.

Un tercer menor de edad fue hallado ileso en el sitio del suceso, reseñó Telemundo.

Policía solicita apoyo para localizar a los responsables de la masacre en Florida

En cuanto a la mujer mayor, quien era abuela de los menores, fue encontrada a casi un kilómetro de distancia del lugar de lo ocurrido, de acuerdo con el comunicado polical sobre el caso.

Como parte de las investigaciones sobre este violento crimen, la policía solicitó al público que le compartan cualquier video de cámaras de seguridad tomado entre las 5:30 y 7:00 de la mañana del 3 de mayo.

El departamento dijo que los funcionarios se desplegaron para conocer si hay grabaciones que muestren a la ciudadana, quien caminaba con sus tres niños en mano.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube