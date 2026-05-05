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A través de redes sociales, usuarios reportaron un aparatoso accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC) este martes 5 de mayo.

Según se pudo conocer, el siniestro ocurrió pasadas las 11:00 de la mañana en sentido Caracas e involucró a dos vehículos de carga pesada.

ARC sentido Valencia: reportan fuerte choque entre gandola y camión

El hecho ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 29, justo al pasar el sector de Maitana.

De acuerdo con los reportes preliminares de los usuarios en la red social X, una gandola y un camión colisionaron fuertemente por razones que se desconocen hasta ahora.

El impacto habría dejado a ambas unidades con severos daños materiales en sus estructuras y, además, la restricción del tránsito vehicular.

Comisiones del cuerpo de Bomberos, funcionarios de Protección Civil y equipos de rescate vial se trasladaron al lugar del suceso para prestar primeros auxilios.

Se recomienda a los conductores tomar previsiones si se dirigen al centro del país.

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