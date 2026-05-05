Se fue a las playas de Aragua y dejó a sus hijos solos: un familiar la delató ante las autoridades

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En el estado Aragua, municipio Girardot, el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes activó un protocolo de protección inmediata después de encontrar a tres menores de edad en circunstancias de abandono.

El despliegue en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se ejecutó debido a que un familiar de las víctimas interpuso una denuncia. Al llegar al lugar se determinó que los infantes habían estado aproximadamente tres días y dos noches sin la supervisión de un adulto.

Los cuerpos de seguridad procedieron a la aprehensión de la representante legal de los niños tras llegar procedente de un viaje a la zona costera del estado, y evidenciándose en condiciones incompatibles con el ejercicio de la crianza y la responsabilidad de guarda.

Además, de las pruebas de haber cometido el delito de abandono, tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

De acuerdo a los oficiales que realizaron el operativo los tres días de ausencia de cuidados representaron un gran riesgo para la integridad tanto física como emocional de los menores.

El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para dar inicio al procedimiento judicial pertinente.

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