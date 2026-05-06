¿Se expande el contagio? La OMS confirma otro paciente con síntomas de hantavirus en el crucero

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Lo que comenzó como una sospecha epidemiológica a bordo de un barco de recreo se transformó en una crisis sanitaria de alcance internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles 6 de mayo de 2026 la existencia de un octavo caso positivo de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius y encendió las alarmas al revelar que las infecciones corresponden a la temida "cepa de los Andes", la única variante de este virus capaz de transmitirse directamente entre seres humanos.

La confirmación de esta variante, predominante en el cono sur de América, desató una carrera contra el tiempo en Europa debido a su extrema agresividad, ya que puede desencadenar el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), elevando la tasa de mortalidad casi al 40%, reveló El País de España.

Un caso confirmado en Suiza y traslados a Países Bajos

El octavo paciente confirmado es un ciudadano de nacionalidad suiza, quien desembarcó del crucero junto a su esposa en días pasados, antes de que las autoridades detectaran la existencia del brote a bordo.

Actualmente, el hombre se encuentra hospitalizado bajo estrictas medidas de aislamiento y tratamiento médico en Zúrich.

Paralelamente, la OMS informó que otros tres pasajeros considerados de "alta sospecha" por presentar síntomas graves son evacuados y trasladados de urgencia hacia los Países Bajos para recibir atención médica especializada y descartar nuevos contagios por vía aérea.

¿El barco va rumbo a Canarias?

Por otra parte, la situación de brote escaló rápidamente a un conflicto político en la península ibérica.

Esto debido a que la OMS solicitó formalmente al Gobierno de España que permita al MV Hondius atracar de emergencia en las Islas Canarias para desembarcar y atender la crisis humanitaria.

Ante esta solicitud, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó una reunión de gabinete extraordinaria con los ministerios de Interior, Sanidad y Transportes para evaluar la viabilidad y los riesgos de recibir la embarcación con una cepa altamente contagiosa.

Sin embargo, la respuesta regional no se hizo esperar, ya que el presidente de la comunidad autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, denunció públicamente una "falta de lealtad y de transparencia" por parte de la administración central de Madrid, exigiendo una reunión bilateral urgente con Pedro Sánchez.

"No sabemos por qué los pasajeros tienen que estar tres días navegando hasta un puerto canario cuando se pueden evacuar vía aérea desde Cabo Verde", expresó Clavijo, manifestando su preocupación por la seguridad sanitaria del archipiélago ante una cepa con tan alta letalidad.

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