Riesgo por hantavirus: quiénes son más vulnerables y cuáles son los tratamientos

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El reciente brote sospechoso de hantavirus en el crucero MV Hondius ha generado preocupación internacional tras la muerte de tres pasajeros durante una travesía por el Atlántico sur.

La embarcación permanece detenida frente a las costas de Cabo Verde, en Sudáfrica, con cerca de 150 personas a bordo mientras continúan las investigaciones sobre el origen del contagio.

Situación de los pasajeros y posibles contagios

Las autoridades sanitarias trabajan para determinar cómo se produjo la exposición al virus dentro o fuera del barco. El crucero había salido desde Ushuaia, en Argentina, y realizaba un recorrido por el Atlántico sur cuando se detectaron los primeros síntomas entre los pasajeros.

Además, este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), reveló que posiblemente el contagio se haya producido de persona a persona a bordo del crucero afectado, por lo que siguen las investigaciones en torno a este caso.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es un grupo de virus que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados. La infección ocurre al inhalar partículas provenientes de orina, heces o saliva de estos animales, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Es importante destacar que el contagio entre personas es extremadamente raro, por lo que se considera una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida de animales a humanos.

Síntomas y evolución de la enfermedad

Los síntomas del hantavirus pueden tardar entre una y ocho semanas en aparecer, lo que dificulta su detección temprana. Al inicio, la enfermedad puede confundirse con una gripe común, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento. Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares intensos

Náuseas y malestar general

Dificultad para respirar en fases avanzadas

Opresión en el pecho en casos graves

En su forma más severa, puede desarrollarse el Síndrome Pulmonar por Hantavirus, una condición que afecta directamente los pulmones y puede ser mortal.

Tratamiento y ausencia de vacuna

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el hantavirus. La atención médica se basa en cuidados de soporte, como la administración de oxígeno, hidratación, ventilación mecánica o diálisis en casos críticos.

La tasa de mortalidad del síndrome pulmonar puede ser elevada, alcanzando cerca del 38% en pacientes que desarrollan complicaciones respiratorias graves, según organismos de salud internacional.

Prevención y control del riesgo

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente a este virus. Las autoridades recomiendan reducir el contacto con roedores y mantener estrictas medidas de higiene en viviendas y espacios cerrados. Entre las principales acciones destacan:

Sellar grietas en hogares o instalaciones

Almacenar alimentos en recipientes cerrados

Mantener la basura bien protegida

Usar guantes y desinfectantes al limpiar zonas contaminadas

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