Precios del petróleo Brent y Texas este 5 de mayo: panorama crítico para el crudo

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Los precios del petróleo registraron este 5 de mayo una leve caída, aunque se mantienen en niveles elevados dentro de un entorno internacional complejo.

El barril de Brent continúa por encima de los 113 dólares, mientras que el WTI se ubica sobre los 104 dólares, lo que evidencia que el mercado sigue bajo presión pese a los ajustes del día. Esta dinámica refleja la influencia directa de factores externos que condicionan el comportamiento del crudo.

Cotizaciones clave del día

Durante la jornada, los principales indicadores energéticos presentaron rangos relativamente estables, aunque con ligeras variaciones:

Brent (referencia europea): entre 113,60 y 113,75 dólares por barril

WTI (referencia estadounidense): entre 104,22 y 106,42 dólares por barril

Estos valores muestran una corrección moderada tras recientes incrementos, impulsados por el nerviosismo en los mercados internacionales.

Factores geopolíticos que influyen

Uno de los elementos más determinantes en la actualidad es la tensión entre Estados Unidos e Irán. El conflicto en Medio Oriente ha elevado la incertidumbre sobre el suministro de petróleo, especialmente por el riesgo que enfrentan rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

La creciente actividad de buques en zonas sensibles también ha contribuido a la volatilidad. El aumento del tráfico marítimo, sumado a posibles interrupciones, ha provocado retrasos y dudas sobre la capacidad de mantener un flujo constante de crudo.

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han añadido más incertidumbre al panorama. El mandatario aseguró que el conflicto podría extenderse por varias semanas y afirmó que su país mantiene el control del estrecho de Ormuz.

Además, restó importancia a los ataques registrados en Emiratos Árabes Unidos, lo que mantiene la atención global sobre posibles nuevas escaladas.

A corto plazo, el comportamiento del petróleo dependerá en gran medida de la evolución del conflicto y de la estabilidad en el suministro. Mientras persistan las tensiones geopolíticas, el mercado seguirá expuesto a cambios bruscos en los precios.

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