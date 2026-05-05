Juez responde a la solicitud del Chapo Guzmán: ¿será extraditado a México?

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Este lunes, el juez federal Brian Cogan, que condenó a Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, rechazó su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

El antiguo líder del Cártel de Sinaloa, envió una carta manuscrita en inglés a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York para solicitar su extradición a México el pasado 23 de abril.

“Solicito a los tribunales de distrito que respeten mis derechos a ser devuelto a mi país y que se investiguen los cargos por la violación de mi veredicto, en aras de la equidad de la ley federal”, escribió en la misiva, que llegó al tribunal el pasado viernes y que se ha hecho pública este lunes.

En dias anteriores, el tribunal recibió otras dos cartas en las que el Chapo solicitaba su extradición a México, pedía que su familia pudiera visitarlo y cuestionaba su condena.

En su escrito, el magistrado Cogan rechazó las cinco misivas, todas escritas a mano y en inglés.

Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

En 2019, el Chapo fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en EEUU, desde entonces, se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

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