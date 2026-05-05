Gasolina alcanza precio récord en EEUU en lo que va de mayo: revisa cuánto pagas hoy en tu estado

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El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo histórico de $4,45 el galón, tras un vertiginoso aumento del 50 % en apenas 60 días derivado del conflicto con Irán.

Esta crisis energética, impulsada por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, disparó el barril de petróleo Brent por encima de los $114.

Medidas

Aunque el gobierno de Donald Trump liberó 17,5 millones de barriles de la Reserva Estratégica, la medida resultó insuficiente para frenar el golpe al bolsillo de los ciudadanos según detalla El Tiempo Latino.

Actualmente, estados como California reportan costos alarmantes de hasta $6,06 por galón, mientras que el diésel ya supera la barrera de los $5, amenazando con elevar el precio de los alimentos y servicios básicos en todo el país.

Impacto

El impacto financiero es directo para las familias estadounidenses, quienes han pagado más de $29.200 millones adicionales en combustible desde que comenzó el conflicto con Iŕan, lo que representa un gasto extra de $223 por hogar.

Pese a que el presidente Trump asegura que los precios "caerán como una roca" al finalizar la guerra, los expertos advierten que la normalización del tráfico marítimo será lenta y el alivio no será inmediato.

Posibilidades

Ante este escenario, la EPA autorizó la venta temporal de gasolina E15, una mezcla con mayor contenido de etanol que resulta más económica.

Por ahora, los analistas recomiendan a los conductores utilizar aplicaciones digitales para comparar precios y realizar cargas parciales.

Esto debido a que el "colchón" de ganancias que las gasolineras sacrificaron para contener las tarifas está por agotarse, lo que podría generar nuevos picos en los surtidores.

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