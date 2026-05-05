OMS revela posible destino de desembarco del crucero afectado por brote de hantavirus: influencer habla sobre la situación a bordo

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el número afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina se elevó a siete.

La embarcación se encuentra retenida frente a la costa de Cabo Verde y la presencia del virus fue confirmada en dos casos.

La OMS detalló que entre los afectados en el buque MV Hondius tres fallecieron, uno está enfermo de gravedad y tres presentan síntomas leves.

El barco podría dirigirse hacia Canarias

Por otro lado, la organización informó que la embarcación podría dirigirse hacia Canarias, aunque el Ministerio de Sanidad de esa entidad señaló que la decisión no ha sido tomada.

Los dos casos confirmados son el del ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, poco después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril.

"Los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock", señaló la OMS.

De acuerdo con la publicación de Cadena SER, el organismo internacional indicó que "se están llevando a cabo investigaciones adicionales", añadió.

Al menos 149 personas están en el barco afectado por brote de hantavirus

Según la OMS, al menos 147 personas están a bordo del buque, mientras que la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149.

El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

El crucero contempla la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las islas Canarias de España, para la realización de nuevos exámenes médicos.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

Influencer envía mensaje desde el crucero

Por otra parte, el influencer de viajes Jake Rosmerin envió un mensaje desde el barco aislado por el brote de hantavirus. Desde su camarote, reveló la situación en el crucero.

“No solo somos un titular, somos una historia, somos personas con familias que nos esperan en casa”, manifestó Rosmerin.

“Todos nosotros aquí, no somos solo una historia, no somos solo mensajes, somos personas, personas con familias, con blogs, con personas esperando por nosotros en casa. Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora mismo es sentirnos a salvo, tener claridad y volver a casa”, añadió.

Finalmente, pidió a sus seguidores que “si estás viendo esto, solo recuerda que hay personas reales detrás de esto, y que esto no está sucediendo en algún lugar lejos. Está sucediendo con nosotros, ahora mismo. Voy a compartir más cuando pueda, pero por ahora, solo pido tu amabilidad y comprensión”, finalizó.

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