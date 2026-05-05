Estas cadenas de alimentos ofrecen imperdibles promociones a enfermeras y maestros: esta es la razón

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EE. UU. se une para rendir homenaje a dos de los pilares más importantes de la sociedad: los educadores y el personal de salud.

La Semana de Agradecimiento a los Maestros (del 4 al 8 de mayo) y la Semana Nacional de la Enfermería (del 6 al 12 de mayo) coinciden este mes, desatando una oleada de beneficios en las cadenas de restaurantes más populares.

Si eres maestro o enfermero, prepara tu identificación oficial, porque estas son las mejores promociones que puedes aprovechar hoy mismo.

Platos principales y hamburguesas gratis

Algunas de las ofertas más sustanciosas permiten obtener una comida completa o un descuento significativo en tu orden:

Shake Shack: del 4 al 12 de mayo, al comprar cualquier artículo, recibe una ShackBurger o VeggieShack gratis .

Buffalo Wild Wings: disfruta de un 20% de descuento en todo tu pedido hasta el 10 de mayo.

Mod Pizza: promoción de 2x1 en pizzas o ensaladas disponible hasta el 7 de mayo.

Ruby Tuesday: los días 5 y 6 de mayo, usa el código THANKYOU26 para obtener una barra de ensaladas gratis al comprar un plato principal.

Chick-Fil-A: muchos locales ofrecen comida gratis, aunque la oferta varía según la ubicación (consulta con tu restaurante local).

Postres, desayunos y antojos dulces

Para aquellos que buscan un detalle especial durante su jornada laboral:

Applebee’s: los profesores pueden elegir un postre gratis (como el Triple Chocolate Meltdown ) hasta el 8 de mayo. Además, recibirán un cupón de 2x1 para usar entre el 11 de mayo y el 7 de junio de 2026.

Whataburger: ¡Atención madrugadores! El 7 de mayo, de 5:00 a 9:00 a. m., los maestros reciben un desayuno gratuito a elección (Taquitos, Galletas de pollo o Desayuno en pan).

Einstein Bros Bagels: el 6 de mayo, obtén un bagel con untable gratis con cualquier compra.

Bebidas y sorteos masivos

Si solo necesitas refrescarte o quieres probar suerte para un beneficio mayor:

Chipotle: la cadena está sorteando 200,000 tarjetas de regalo para un plato principal gratis (100,000 para maestros y 100,000 para trabajadores de la salud). Tienes hasta el 12 de mayo para registrarte en sus enlaces oficiales.

Raising Cane’s: durante todo el mes de mayo, los docentes pueden obtener un refresco o té gratis cada día usando su tarjeta de agradecimiento.

McAlister's Deli: té dulce o sin azúcar gratis hasta el 8 de mayo presentando tu identificación.

Lo que debes tener en cuenta

Para que estas promociones sean válidas, la mayoría de los establecimientos exigen una identificación escolar o laboral vigente.

Se recomienda llamar a la sucursal local antes de ir, ya que algunas ofertas son válidas solo en "restaurantes participantes".

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