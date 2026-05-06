¿Acuerdo o guerra? Trump envía condiciones a Irán para evitar bombardeos mavisos: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al gobierno de Irán, condicionando el fin de las acciones militares al cumplimiento de un acuerdo diplomático.

En un mensaje directo a través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense vinculó la estabilidad del comercio mundial en el Medio Oriente con la disposición de Teherán para aceptar los términos negociados recientemente.

Trump aseguró que el éxito de sus estrategias militares llevó al régimen iraní a una posición donde el acuerdo es su única opción para evitar una destrucción mayor.

¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz?

El punto central del conflicto es el control del estrecho de Ormuz, una vía por donde pasa gran parte del petróleo mundial y se ha mantenido bloqueada durante semanas. Trump indicó que, si Irán cumple lo pactado, este paso quedará abierto para todas las naciones sin restricciones.

El objetivo es normalizar el tráfico de más de 1.500 barcos comerciales que han quedado atrapados, lo que ha provocado un aumento global en los precios de la energía y el combustible.

Amenaza de ataques intensos

El presidente fue claro al señalar que, de no concretarse la firma del acuerdo, EEUU retomará los bombardeos con una fuerza nunca antes vista. Afirmó que las operaciones anteriores fueron solo el comienzo y que la nueva fase de ataques sería mucho más severa.

Fin de la Operación Furia Épica

El comunicado menciona la culminación de la Operación Furia Épica, una misión militar que el gobierno estadounidense califica como exitosa y legendaria. Según datos oficiales, esta campaña logró neutralizar gran parte de las capacidades de misiles y drones de Irán en los últimos meses.

Con el anuncio de una pausa temporal denominada Proyecto Libertad, Trump espera que la mediación de países vecinos logre finalizar el conflicto antes de que sea necesario activar nuevamente su arsenal militar.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube