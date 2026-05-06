Washington analiza el equilibrio entre la atracción de inversiones y el avance de la transición venezolana

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El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, fijó una posición frente al proceso de transición que vive Venezuela, y enfatizó la necesidad de construir bases sólidas de seguridad jurídica para reactivar la economía nacional.

Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias NTN24, el alto diplomático estadounidense analizó los retos inmediatos que enfrenta el país y los contactos que mantiene Washington con el poder vigente.

EEUU fiscaliza los recursos del petróleo

Durante su intervención Landau se refirió a los recursos energéticos venezolanos.

Al respecto, aseguró que se realiza un seguimiento minucioso al destino de los ingresos provenientes de la venta de crudo.

"Estamos en contacto constante con las autoridades venezolanas para asegurarnos de que esos fondos sean usados para usos legítimos y que no sean desviados hacia otros tipos de asuntos", detalló.

Por otra parte, el funcionario advirtió que la recuperación económica de Venezuela no ocurrirá de la noche a la mañana, ya que está estrechamente ligada a la estabilidad institucional.

En tal sentido, enfatizó que los grandes capitales internacionales necesitan un entorno seguro y predecible antes de ingresar al país.

"Los inversionistas van a querer ciertas garantías de la situación política para invertir. La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión", argumentó.

Además, precisó que para Washington, el avance en materia económica debe marchar de forma paralela con los cambios en el terreno político.

"El paso económico no tiene que adelantarse demasiado del paso político", explicó.

Negociaciones con el gobierno vigente y reformas

Igualmente, el subsecretario de Estado confirmó que la Casa Blanca sostiene un delicado equilibrio diplomático en Caracas. "Sí, estamos trabajando con el gobierno que existe en Venezuela, pero también estamos incentivando y empujando reformas políticas a la vez", puntualizó.

Al cumplirse apenas cuatro meses desde el inicio de esta nueva fase política, Landau calificó la situación actual como "un momento sumamente delicado" y pidió tiempo para consolidar los objetivos de mediano plazo.

"La transición comenzó apenas hace cuatro meses. No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia", concluyó.

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