¿Qué es un 'waiver'? La vía que tramita España ante la Unión Europea para el caso de Delcy Rodríguez

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El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, prepara una vía alternativa y de "excepcionalidad temporal" ante la Unión Europea (UE) para permitir que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ingrese al territorio de cara a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre de 2026.

Este movimiento ocurre luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, intentara sin éxito a finales de febrero retirar formalmente las sanciones de la UE contra la alta funcionaria venezolana, revela el diario ABC de España.

¿Cómo funciona el 'waiver'?

Al constatar la falta de unanimidad entre los 27 países miembros de la UE para remover definitivamente a la funcionaria de la "lista negra" comunitaria donde figura desde 2018, España recurrirá a un mecanismo técnico conocido en la jerga diplomática como 'waiver' o exención temporal.

Según se pudo conocer, este procedimiento administrativo; simplemente autoriza su entrada o tránsito de forma puntual por razones de fuerza mayor.

Para ello, España debe enviar una justificación formal a la Secretaría del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE argumentando que la presencia de Rodríguez en la cumbre internacional es clave para el diálogo político.

Una vez distribuido el documento, si ningún Estado miembro se opone en un lapso de 48 horas, la autorización se aprueba de forma automática por "vía de silencio".

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