¿Qué pasa con el petróleo? El barril de Brent pierde el suelo de los $100

Suscríbete a nuestros canales

Un violento sacudón en los mercados energéticos globales se reportó este miércoles 6 de mayo de 2026 cuando el barril de petróleo Brent, crudo de referencia para el mercado europeo y gran parte de los indicadores mundiales, registró una caída estrepitosa de más del 10 % en una sola jornada, cotizándose por debajo de la barrera de los 98 dólares, reportó EFE.

Este desplome rompe una racha de estabilidad en la franja de los tres dígitos y enciende las alarmas en las economías dependientes de la exportación de hidrocarburos.

El Brent pierde el soporte de los 100 dólares

La cotización del Brent, que sirve de guía para fijar los precios de exportación de crudos medianos y ligeros en la cuenca atlántica, se situó exactamente en $98 el barril tras la apertura de las principales bolsas de materias primas.

Al respecto, los analistas financieros señalan que una corrección intradía de esta magnitud es un evento poco común en el mercado petrolero, lo que refleja un cambio abrupto en las expectativas de oferta y demanda global.

¿Por qué se desplomó el precio del crudo?

De acuerdo con los primeros reportes de los operadores de Wall Street y Londres, la fuerte caída responde a una tormenta perfecta de factores macroeconómicos:

Temores de recesión global: Nuevos indicadores de desaceleración industrial en las principales economías de Asia y Europa hacen temer una reducción drástica en el consumo de combustibles.

Aumento imprevisto de reservas: Los últimos informes de inventarios de crudo en países consumidores mostraron acumulaciones muy por encima de lo estimado por el mercado.

Alivio de tensiones geopolíticas: Ciertos avances en las mesas de negociación internacional han disminuido temporalmente la prima de riesgo que mantenía inflados los precios de la energía.

El impacto colateral para los países productores

La caída del crudo a $98 el barril genera de inmediato un efecto dominó:

Presión presupuestaria: Para las naciones de la OPEP y productores aliados, esta caída reduce el margen de ingresos fiscales previstos para el segundo trimestre de 2026.

Efecto en la gasolina: A mediano plazo, de mantenerse esta tendencia, podría traducirse en un alivio en los precios de los combustibles en los surtidores de los países importadores netos, reduciendo ligeramente las presiones inflacionarias globales.

Los operadores de Bolsa estiman que las próximas horas serán determinantes para observar si el Brent logra consolidar un soporte técnico alrededor de los 95 dólares o si, por el contrario, la liquidación de contratos de futuros continúa empujando el precio a la baja.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube