Cierre de escuelas en Miami-Dade 2026: conoce el motivo y la lista de planteles afectados

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La Junta Escolar de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) está considerando una propuesta que podría transformar el panorama educativo en la región: el cierre y la fusión de más de dos docenas de escuelas públicas.

Esta decisión surge como respuesta a una notable disminución en el número de estudiantes inscritos, influenciada por cambios demográficos y el alto costo de vida en el sur de la Florida.

En cuanto a la caída de matrícula, el Superintendente de M-DCPS, Dr. Jose Dotres, ha confirmado en recientes presentaciones presupuestarias y conferencias de prensa que el distrito ha perdido miles de estudiantes en los últimos años.

Según datos oficiales de la institución, el año escolar 2025-2026 mostró una disminución de más de 13.000 estudiantes en comparación con el año anterior, lo que representa una de las caídas anuales más significativas en la historia del distrito.

Fuentes oficiales, incluyendo reportes de WLRN y documentos de trabajo de la Junta Escolar, indican que la población estudiantil ha pasado de alrededor de 326,000 alumnos a aproximadamente 313.000.

El Dr. Dotres subrayó que el problema principal no es solo la salida de estudiantes actuales, sino también la falta de nuevos ingresos, mencionando una drástica reducción en la llegada de familias inmigrantes y la baja tasa de natalidad en el condado.

Razones detrás de las fusiones y cierres

Las autoridades escolares han señalado varios factores clave que están impulsando esta reestructuración:

Costo de vida: Muchas familias han decidido dejar Miami-Dade y mudarse a otros condados o incluso a otros estados, todo debido a los altos precios de la vivienda.

Competencia de escuelas chárter y privadas: Aunque el crecimiento en estos sectores ha sido moderado, sigue afectando la matrícula en las escuelas públicas.

Bajo aprovechamiento de instalaciones: En la actualidad, más de dos docenas de escuelas están funcionando muy por debajo de su capacidad, lo que resulta en costos operativos ineficientes.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

La propuesta de consolidación tiene como objetivo optimizar los recursos para garantizar que los estudiantes de las escuelas fusionadas puedan acceder a mejores programas académicos y servicios que no se pueden mantener en instituciones con pocos alumnos.

Sin embargo, esta noticia ha generado preocupación entre padres y maestros, quienes temen por el desplazamiento y la pérdida de la identidad de sus centros educativos locales.

Según informes de Telemundo 51, las escuelas que están bajo el escrutinio son principalmente aquellas con inscripciones crónicas bajas.

La Junta Escolar sigue llevando a cabo talleres de planificación estratégica y reuniones públicas para decidir qué escuelas cerrarán definitivamente o se fusionarán con otras a partir del ciclo 2026-2027.

Las familias de Miami-Dade pueden mantenerse al tanto de las actualizaciones y el estado de sus zonas escolares a través del portal oficial de Dadeschools.net y las aplicaciones móviles del distrito.

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