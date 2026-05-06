Escándalo en hotel de Miami: agente federal bajo arresto por conducta obscena (+ Consejos para huéspedes)

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La integridad de las agencias federales de seguridad vuelve a estar bajo el escrutinio público tras el arresto de John Andrew Spillman, un oficial del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), acusado de exposición indecente en un reconocido hotel de la ciudad.

El incidente, ocurrido en las instalaciones del DoubleTree by Hilton, ha generado una rápida respuesta de las autoridades federales y pone de relieve protocolos de seguridad esenciales para los residentes y visitantes del sur de Florida.

Los hechos: un pasillo de hotel bajo sospecha

Según el informe de arresto de la Policía de Miami-Dade, los agentes acudieron al hotel ubicado en el 711 NW 72nd Ave tras recibir reportes de un hombre desnudo en el sexto piso.

Al llegar al lugar, los oficiales presenciaron a Spillman, de 33 años, realizando actos masturbatorios en el pasillo.

El caso tomó un matiz más grave cuando una de las huéspedes declaró que Spillman la había acechado desde el vestíbulo del hotel hasta su piso.

La mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva, relató a las autoridades haber temido por su integridad física antes de refugiarse en su habitación, desde donde observó la conducta del oficial a través de la mirilla.

Implicaciones legales: en Florida, la exposición indecente (Estatuto 800.03) es generalmente un delito menor de primer grado, pero puede conllevar penas de cárcel y la obligación de registrarse en ciertas bases de datos dependiendo de la gravedad y reincidencia.

La postura oficial del Servicio Secreto

El Servicio Secreto confirmó que Spillman, con base en Washington D.C., se encontraba en Florida para cumplir funciones de seguridad en un evento oficial, aunque estaba fuera de servicio al momento del arresto.

Richard Macauley, jefe de policía del Servicio Secreto, fue contundente en un comunicado reciente:

"La conducta alegada es inaceptable y contrasta de manera contundente con el profesionalismo que exijo. La persona ha sido puesta en licencia administrativa a la espera del resultado del proceso penal y una investigación interna exhaustiva".

A día de hoy, Spillman enfrenta cargos criminales bajo las leyes de Florida, habiendo sido ingresado inicialmente en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

¿Qué hacer si te sientes acosado en un hotel en EEUU?

Para la comunidad hispana, residentes y visitantes, conocer sus derechos y los protocolos de seguridad es vital, independientemente de su estatus migratorio.

Las leyes de Florida protegen a las víctimas de acoso y exposición indecente.

No confrontar: si notas que alguien te sigue en un área común o pasillo, busca un lugar concurrido o regresa a la recepción de inmediato. Uso de la seguridad del hotel: todos los hoteles tienen personal de seguridad 24/7. Si te sientes inseguro dentro de tu habitación, utiliza el teléfono interno para reportar actividad sospechosa en el pasillo. Llamar al 911: en EEUU, el acoso y la exposición indecente son delitos.

Llamar a la policía para reportar un crimen es un derecho, y en muchas jurisdicciones (como Miami-Dade), la policía no tiene como prioridad el estatus migratorio de quien reporta ser víctima de un delito.

Documentar sin riesgo: si es seguro hacerlo, anota la hora exacta y una descripción del individuo. Las cámaras del hotel serán piezas clave en la investigación.

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