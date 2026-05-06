Ni Target ni Walmart: esta es la tienda de California con rebajas por hasta 80% para este Día de la Madre

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Este año, la competencia entre los grandes del retail está jugando a favor de los consumidores.

Según Macy’s, la cadena ha lanzado descuentos bastante agresivos que van del 40% al 50% en productos de belleza y joyería, que son opciones muy queridas para mamá.

Si buscas algo práctico pero con estilo, los sets de equipaje y artículos para el hogar tienen rebajas de hasta el 65%.

Por otro lado, para aquellos que prefieren la tecnología o artículos de hogar de alta gama, Mashable informa que tiendas como Walmart y plataformas digitales están ofreciendo los precios más bajos en dispositivos como:

Kindle y tablets: Descuentos de hasta $80 sobre el precio regular.

Batidoras KitchenAid: Ahorros de hasta el 25% en modelos seleccionados.

Apple iPad Air: Rebajas significativas que posicionan a estos minoristas como los más competitivos del mercado californiano.

Flores y detalles para el Día de la Madre: ¿Dónde rinde más el dinero en California?

El precio de las flores tiende a dispararse en mayo, pero un informe del Servicio de Noticias de Mercados Agrícolas (USDA) del 1 de mayo de 2026 indica que los mercados de terminales en Los Ángeles están manteniendo precios estables en ciertas variedades.

Si buscas ahorrar, considera optar por lirios (Lilium) o girasoles, que tienen un mercado más estable en comparación con las tradicionales rosas rojas, que suelen experimentar una mayor volatilidad en sus precios durante esta época.

Comprar en mercados locales de agricultores o en secciones de "Cash & Carry" en distritos de flores de ciudades como San Francisco o Los Ángeles puede ayudarte a reducir costos hasta en un 30% en comparación con las floristerías boutique.

Experiencias "Low Cost" en el Área de la Bahía y Los Ángeles

Para las mamás en California que prefieren relajarse, hay opciones económicas que han cobrado popularidad este año.

Según la guía de 7x7 y Atly, lugares como Imperial Day Spa en San Francisco ofrecen pases de día desde $25, brindando una experiencia de lujo sin el precio de un resort de cinco estrellas.

Es importante mencionar que, el informe de tendencias de consumo de UPS para 2026 indica que el 62% de los consumidores está priorizando el valor y la transparencia de precios.

Antes de comprar, utiliza aplicaciones de comparación de precios en tiempo real; California es uno de los estados con mayor adopción de experiencias "phygital" (mezcla de compra física y digital para asegurar el mejor precio).

Consejos para sacar el máximo provecho a tu presupuesto este Día de la Madre en California

Aprovecha los códigos promocionales: Tiendas como The Bouqs Co. y 1-800-Flowers ofrecen descuentos de hasta un 30% si usas códigos como "MOM" o "BOUQSDAY" al hacer pedidos anticipados.

Opta por marcas blancas de calidad: Lugares como Target han mejorado su selección de artículos para el hogar, con precios que comienzan desde los $5, perfectos para armar una canasta de regalo personalizada.

No olvides el "Cashback": Usa tarjetas de crédito que ofrezcan recompensas en tiendas de retail, ya que las compras de mayo suelen calificar para bonificaciones especiales.

Celebrar a mamá no tiene que arruinar tus finanzas. Con la inflación de servicios de cuidado personal en una ligera baja según el BLS, este 2026 es el momento perfecto para regalar experiencias o productos de belleza bien elegidos en las tiendas de descuento de California.

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