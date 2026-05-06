EEUU: el peligro oculto detrás del pollo rostizado de oferta en los grandes supermercados

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El pollo rostizado es uno de los productos más consumidos en supermercados de Estados Unidos por su practicidad y bajo costo. Sin embargo, expertos en seguridad alimentaria advierten que no todos los productos disponibles en vitrina mantienen la misma calidad, por lo que recomiendan observar ciertos detalles antes de comprarlo.

La principal recomendación es prestar atención al manejo del producto dentro del área de deli, ya que factores como el tiempo de exhibición, el estado del envase y la información visible pueden influir directamente en su frescura y seguridad para el consumo.

El empaque como primera señal de calidad

Uno de los elementos más importantes a revisar es el estado del envase. Especialistas señalan que un empaque limpio y bien cerrado suele ser indicador de un mejor manejo del producto, mientras que cualquier signo de suciedad puede representar una alerta.

Señales que deben generar precaución

Residuos de grasa o líquidos en el envase

Manchas o acumulación de restos en la superficie

Envase mal cerrado o manipulado

Apariencia deteriorada del recipiente

Estos factores pueden sugerir que el producto estuvo expuesto demasiado tiempo o fue manipulado sin los cuidados adecuados.

El tiempo de exhibición influye en la frescura

Otro aspecto clave es el tiempo que el pollo permanece en exhibición. En supermercados como Costco, los productos suelen retirarse cada dos horas para mantener la rotación y garantizar mayor frescura.

En otros establecimientos, la reposición puede variar entre dos y cuatro horas, especialmente en horarios de alta demanda. Los productos que superan ese tiempo suelen reutilizarse en preparaciones frías o refrigeradas.

Importancia de la etiqueta de cocción

La etiqueta con la hora de preparación es una herramienta fundamental para evaluar la frescura del pollo rostizado.

Cuando esta información no está visible, los expertos recomiendan tener mayor precaución, ya que podría indicar falta de control en el manejo del producto o tiempos prolongados de exhibición.

Alternativas si no hay opciones seguras

Si no se encuentra un pollo rostizado en condiciones adecuadas, lo recomendable es consultar al personal del área de alimentos preparados sobre la próxima tanda recién cocida. Esto puede garantizar un producto más fresco.

Otra opción es comprar pollo crudo y cocinarlo en casa, lo que permite controlar el proceso de preparación y asegurar mejores condiciones de higiene y cocción.

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