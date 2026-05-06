Aumenta el costo de la tarjeta del Banco de Venezuela: este es el nuevo monto

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La tarjeta del Banco de Venezuela (BDV) ha visto una variación en su precio para retirarla o para actualizarla.

Anteriormente tenía un precio de $ 5 al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), cambiando ahora su importe a $ 7 en su equivalente en bolívares.

Según informaciones el aumento en el costo de la tarjeta se registró desde hace una semana, por lo que los nuevos usuarios del banco y las personas que la quieran renovar tendrán que pagar el nuevo monto, después de hacer la solicitud por la aplicación.

Cabe destacar, que las personas mayores de los 60 años de edad pueden pedir la tarjeta por las taquillas de su agencia seleccionada del BDV.

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