IESA realiza feria de empleo en Caracas: empresas aprovechan para captar talento

Suscríbete a nuestros canales

Las ferias de empleo son un medio idóneo para que las empresas y marcas líderes capten talento humano, y los profesionales y estudiantes tengan la oportunidad de postularse directamente.

La ExpoEmpleo IESA 2026, que se efectúa en la sede del instituto en San Bernardino, realiza durante estos dos días, 5 y 6 de mayo, una feria de empleo y charlas que reúne marcas empleadoras de diversas áreas, ofrece charlas informativas; y los profesionales y estudiantes pueden postularse y acudir gratuitamente a consignar su currículum.

El coordinador de servicios de carreras del Iesa y organizador del evento, Anthony Gutiérrez, señaló que la ExpoEmpleo Iesa 2026 cuenta con 46 marcas empleadoras en el recinto. “Tenemos empresas de diferentes sectores, bancario, retail, finanzas, y una minera que llega con fuerza y necesita mucho personal”.

Comentó que la programación, disponible en la cuenta Instagram del Iesa, contempla 12 charlas, de parte de las empresas y profesores de la institución, quienes impartirán herramientas para que los postulantes se actualicen y se preparen para entrar en el mercado laboral “con los cambios que vienen, como la inteligencia artificial”.

Foto: José Félix Lara

La ExpoEmpleo Iesa 2026 es networking

Gutiérrez precisó que es un evento networking en el cual, las personas que asistan a la ExpoEmpleo Iesa 2026, su currículum quedará en la base de datos a disposición de las empresas. “El Iesa busca personal porque las empresas le piden ese apoyo”.

Señaló que al evento acuden muchos ingenieros, abogados, profesionales del área administrativa, también técnicos superiores, estudiantes universitarios que buscan pasantías, personas de todas las edades. “Algunas empresas buscan personas para pasantías, muchas buscan personas con experiencia, que es el target del Iesa”.

Añadió que algunas marcas le reportan que mucho del personal que contratan lo captan a través del Iesa. Las charlas en el evento abarcan varios temas como el uso de la inteligencia artificial y las emociones, temas bancarios como medios de pago y transformación digital, cómo conectar con las redes sociales y conseguir empleo a través de ellas; entre otros.

La directora de talento humano de Provita, Linda Ramírez, señaló que la ONG participa desde hace tiempo en la exposición. “Apoyamos al talento venezolano en todas las charlas relacionadas con la elaboración del CV, cómo conducirse en la entrevista, cómo acercarse al stand”.

Participantes relatan su experiencia en la ExpoEmpleo Iesa 2026

Oscar Jiménez es TSU en Comercio Exterior y manifestó que es primera vez que participa. “Envié mi CV vía QR. Me parece excelente porque ayuda a las personas a estar más de cerca con la persona de Recursos Humanos. Ayuda a conseguir empleo porque es más fácil que entregarlo digitalmente que uno mismo en físico”.

Foto: José Félix Lara

Paola Velázquez es estudiante del sexto semestre de TSU en Mercadotecnia, es la primera vez que participa en el evento. “Lo encontré ayer por Instagram y aquí estoy. Me parece chévere, deberían hacerlo más seguido y así nos ayudan a encontrar más oportunidades de empleo y a los que buscamos pasantías”.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube