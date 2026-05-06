Paso a paso para obtener el RIF de emprendedores: TUTORIAL

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Una vez se obtiene el Registro Nacional de Emprendimiento, se tiene que proceder a tramitar el RIF de emprendedor.

Para gestionar la solicitud de este documento es necesario entrar al portal web del Seniat , ir a "Sistemas en línea" y posteriormente a "Inscripción de RIF".

Indicar que eres una persona jurídica, llenar el formulario con tus datos y agregar la información de tu empresa, incluida la información fiscal.

Después debes añadir los datos referentes al representante legal del negocio.

Así como, reflejar la actividad económica y clasificar el emprendimiento.

Por último, se debe descargar la planilla que el propio sistema señala y acudir a la oficina del Seniat para que se finalice el trámite y se obtenga el RIF de emprendedor.

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