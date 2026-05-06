La multa inmediata de $50 que deberás pagar en Pensilvania si cometes este error: detalles

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Los conductores en Pensilvania enfrentarán sanciones económicas directas de 50 dólares más costos judiciales por el uso manual del teléfono celular mientras manejan.

Esta medida marca la entrada en vigor total de la "Ley Paul Miller", tras la finalización del periodo de advertencias escritas en las próximas semanas. A partir del 5 de junio de 2026, la policía estatal aplicará la normativa de forma estricta en todo el territorio, según lo reseñó El Comercio Perú.

El origen y propósito de la Ley Paul Miller



Esta legislación rinde honor a Paul Miller Jr, un joven que perdió la vida en 2010 en el condado de Monroe tras el impacto frontal de un conductor distraído con su móvil. Su madre, Eileen Miller, y la senadora Rosemary Brown impulsaron este proyecto durante más de una década para endurecer las normas de seguridad vial y reducir los accidentes.

En este sentido, la aprobación del Proyecto de Ley 37 del Senado representa una victoria para las familias que buscan evitar tragedias similares en las carreteras.

Alcance de la prohibición y sanciones



Además, la normativa, también conocida como "Ley de Manos Libres", prohíbe sujetar o apoyar con cualquier parte del cuerpo dispositivos de comunicación inalámbrica mientras el vehículo está en movimiento. Del mismo modo, esta restricción aplica incluso cuando el conductor permanece detenido en un semáforo o atrapado en el tráfico.

Es importante destacar que la normativa abarca el envío de mensajes, la revisión de redes sociales y cualquier manipulación manual del dispositivo.

Excepciones y libertades permitidas



A pesar de las nuevas restricciones, la ley permite ciertas libertades tecnológicas para no afectar la navegación de los conductores como por ejemplo, el uso de sistemas "manos libres" como Bluetooth, altavoces o soportes integrados para la comunicación y el uso de GPS o música.

Asimismo, la legislación excluye de estas sanciones las llamadas de emergencia y ciertos vehículos de transporte público, como los autobuses escolares, bajo condiciones específicas.

Aplicación universal en el estado



La ley tiene un alcance total y afecta a todos los conductores que transitan por las vías públicas de Pensilvania, sin distinción entre residentes o visitantes. Con el fin del plazo de advertencias, el estado busca eliminar vacíos legales y reforzar la seguridad en las autopistas.

Finalmente, las autoridades advierten que el costo de las multas puede aumentar en casos de reincidencia por parte de los infractores.

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