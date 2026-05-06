Tarifa de basura en Miami-Dade 2026: ¿Cuánto subirá tu factura tras el voto de la Comisión?

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En una decisión que genera un respiro inmediato para más de 350.000 familias, la Comisión del Condado de Miami-Dade rechazó una propuesta que buscaba incrementar la tarifa de recolección de desechos sólidos.

A pesar de que la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava presentó el ajuste siguiendo una ordenanza previa, la mayoría de los comisionados optó por no dar luz verde al incremento en este momento.

¿Cuánto se planeaba aumentar?

La propuesta sugería un ajuste del 2% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En términos reales, esto significaba un incremento de entre $4 y $14 dólares anuales por hogar.

De haberse aprobado, el costo anual del servicio habría pasado de $702 a un máximo de $716.

Es importante recordar que este cobro no es un impuesto sobre el valor de tu propiedad (ad valorem), sino una evaluación por servicio.

Esto quiere decir que aparece en tu factura de impuestos a la propiedad, pero el monto es igual para todas las viviendas que reciben el mismo servicio, independientemente de si la casa cuesta $200.000 o $1 millón.

Una contradicción política en el Condado

El debate en el ayuntamiento dejó ver una falta de consenso legislativo.

En 2024, la propia Comisión aprobó una norma que obligaba a presentar estos ajustes automáticos para evitar que el sistema de basura operara en déficit.

Sin embargo, al momento de la votación, ocho comisionados votaron en contra y solo cinco a favor.

Comisionados como Oliver Gilbert señalaron la incoherencia de rechazar una cifra que ellos mismos habían solicitado calcular.

Por otro lado, la comisionada Raquel Regalado subrayó la necesidad de revisar cómo se construye el presupuesto para asegurar que las decisiones tengan respaldo político real antes de llegar a la mesa de votación.

El desafío del sistema de desechos

Aunque el aumento se consideraba "modesto" (poco más de un dólar al mes), el trasfondo es más complejo:

Costos operativos: la gasolina, el transporte y el mantenimiento de camiones han subido por la inflación.

la gasolina, el transporte y el mantenimiento de camiones han subido por la inflación. Nueva infraestructura: le condado necesita financiar una nueva planta de procesamiento de energía a partir de desechos tras el incendio de la planta de Doral en 2023.

le condado necesita financiar una nueva planta de procesamiento de energía a partir de desechos tras el incendio de la planta de Doral en 2023. Déficit proyectado: sin ajustes graduales, el Departamento de Desechos Sólidos podría enfrentar crisis financieras en el futuro cercano.

Factor "Planta de Doral": desde el incendio de la planta de recursos renovables en febrero de 2023, Miami-Dade ha tenido que gastar millones de dólares adicionales para transportar basura a vertederos externos. Este es el principal motor de la presión financiera actual.

¿Qué viene ahora para los residentes?

Por ahora, la tarifa se mantiene sin cambios. Sin embargo, la puerta no está cerrada definitivamente.

El Condado tiene hasta el 25 de septiembre como fecha límite para aprobar cualquier cambio que deba incluirse en el ciclo fiscal de 2027.

Los líderes locales han indicado que utilizarán este tiempo para evaluar alternativas que permitan sostener el servicio sin generar una carga excesiva o injustificada para los contribuyentes en un momento donde el costo de vida en el Sur de la Florida sigue siendo una preocupación central.

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