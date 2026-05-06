Licencias de conducir no válidas en Florida 2026: ¿Está la tuya en la lista?

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El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) mantiene en 2026 la estricta prohibición de conducir con licencias emitidas por otros estados que son exclusivas para personas sin estatus legal.

Esta medida, respaldada por la Ley SB 1718 y reforzada por estatutos de 2025, invalida ciertos documentos de identidad para visitantes e inmigrantes que circulan por las carreteras del "Estado del Sol".

Las autoridades de Florida aclaran que no se trata de una prohibición total para los conductores de otros estados, sino de una restricción específica que afecta a las licencias que no requieren prueba de presencia legal en Estados Unidos para su emisión.

La lista oficial de licencias inválidas en Florida

Según el portal oficial del FLHSMV y el Estatuto de Florida 322.033, las licencias de los siguientes estados que contengan leyendas específicas NO son válidas para conducir en Florida:

Estado Leyenda en la licencia (Marcas de invalidez) California "Federal Limits Apply" Colorado "Federal Limits Apply" / "Not Valid for Federal Identification" Connecticut "DO - Not For Federal Identification" Illinois "Federal Limits Apply" Nueva York "Not for Federal Purposes" Nueva Jersey "Not for 'REAL ID' Purposes" Washington "Federal Limits Apply" Virginia "Federal Limits Apply" Rhode Island "Driver Privilege Card" / "Not for Federal Identification"

¿Cómo afecta esto a los conductores de Florida?

El Gobernador de Florida y el director ejecutivo del FLHSMV han dejado claro que cualquier persona que muestre una de estas licencias durante una parada de tráfico será multada por conducir sin una licencia válida.

Según la sección 322.03 de los Estatutos de Florida, esto puede resultar en multas y, si hay reincidencia, en cargos criminales menores.

"Florida no proporcionará incentivos a los inmigrantes indocumentados", declaró Dave Kerner, director ejecutivo del FLHSMV, al recordar que la ley busca fortalecer la seguridad estatal y cumplir con los estándares del REAL ID Act.

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