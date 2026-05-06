Nuevo albergue en Miami-Dade para desamparados: podrán ir con sus mascotas

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Los comisionados de Miami-Dade aprobaron una inversión de 10.6 millones de dólares para la creación de un nuevo refugio de emergencia en Liberty City, destinado a combatir la crisis de vivienda en la región.

Este centro de navegación, cuya apertura se proyecta para junio bajo la gestión de Better Way of Miami, permitirá alojar hasta 80 personas simultáneamente, ofreciendo además un espacio para sus mascotas.

El proyecto surge como una respuesta directa a la ley estatal HB 1365, la cual prohíbe acampar en espacios públicos y expone a los gobiernos locales a demandas legales si no retiran a las personas de las calles.

Objetivo

La estrategia de este nuevo recinto se basa en reducir los obstáculos tradicionales que impiden a las personas sin hogar buscar refugio, implementando toques de queda más flexibles y requisitos de pruebas de drogas menos rigurosos.

Es importante destacar que el financiamiento de este centro provendrá del impuesto del 1% a los alimentos y bebidas en restaurantes locales, garantizando recursos operativos durante los próximos siete años según detalla El Nuevo Herald.

Con más de 1.000 personas durmiendo en las calles del condado según el último censo del Homeless Trust, esta iniciativa busca mitigar la escasez de camas tras la reciente ruptura de relaciones entre el condado y Camillus House.

Panorama

A pesar de este avance, el futuro de la estabilidad habitacional en Miami-Dade enfrenta vientos de incertidumbre debido a posibles cambios en las políticas federales de vivienda.

La administración de Donald Trump ha sugerido modificaciones que podrían priorizar los refugios temporales sobre las soluciones de vivienda permanente a largo plazo, justo cuando el gobierno federal financia el 92% de estos programas en el condado.

Por ahora, el centro de navegación funcionará como una estación de paso para facilitar la transición de los ciudadanos hacia una vida estable, mientras el condado intenta proteger a los más de 4.100 residentes con discapacidades que ya dependen de subsidios federales para mantener sus hogares.

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