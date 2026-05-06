El sur de Florida bajo fuego: temperaturas récord activan alarmas este fin de semana ‎

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Las condiciones atmosféricas en la península experimentarán un cambio radical debido a la formación de un fenómeno meteorológico estancado. Este bloqueo impide que el aire fresco circule y atrapa la radiación solar cerca de la superficie.

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‎Los ciudadanos deben prepararse para jornadas de humedad elevada y cielos mayormente despejados que intensifican la percepción del clima. Los expertos recomiendan precaución ante las actividades al aire libre durante las horas de mayor insolación.

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‎A partir de este jueves, el sur de Florida entrará en una ola de calor que disparará las temperaturas hasta rozar los 100 grados Fahrenheit de sensación térmica. El fenómeno responde a un domo de alta presión que afectará a la región hasta el domingo.

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‎¿Cuándo será el punto máximo de la ola de calor en Florida?

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‎El viernes 8 de mayo representará el pico de este evento climático con una temperatura máxima prevista de 93 grados Fahrenheit. Las noches no ofrecerán mucho alivio, ya que la mínima se mantendrá en torno a los 77 grados.

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‎Durante el jueves, el termómetro alcanzará ya los 88 grados bajo cielos completamente despejados. Esta tendencia al alza marca el inicio de un fin de semana marcado por el aire pesado y la ausencia de lluvias.

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‎La brisa del sureste llegará apenas el domingo para refrescar ligeramente el ambiente, aunque las nubes serán escasas. La población sentirá de lleno el impacto del sol directo en los condados del litoral y zonas del interior.

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‎¿Cómo evolucionará el clima está semana en Florida?

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‎El sábado 9 de mayo persistirá el ambiente sofocante con una máxima de 87 grados y una mínima de 79 grados. La presencia de algunas nubes no impedirá que la alta humedad eleve la incomodidad física de los habitantes.

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‎Para el domingo 10 de mayo, la nubosidad parcial dominará el cielo mientras la brisa del sureste ayuda a estabilizar el entorno. A pesar de este ligero cambio, los niveles de calor acumulado durante la semana seguirán presentes.

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‎Los registros indican que las jornadas más críticas coinciden con el cierre de la semana laboral y el inicio del descanso. Las autoridades locales piden vigilar a grupos vulnerables ante el riesgo de golpes de calor provocados por estas cifras.

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