SSA entregará cheque por más de $2.000 la próxima semana: sepa si aplica

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La Administración del Seguro Social (SSA) iniciará el miércoles 13 de mayo la distribución del primer bloque de pagos para los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

En un contexto económico donde la inflación y los altos costos de servicios básicos presionan el bolsillo de los adultos mayores, estos depósitos representan el sustento principal para más del 70% de los pensionados en Estados Unidos.

Insuficiencia

Aunque el cheque promedio para un trabajador jubilado ya supera los $2 000 mensuales tras los últimos ajustes, la escalada en los precios de alquileres y medicamentos provoca que esta cifra resulte insuficiente para cubrir una canasta básica integral en diversas ciudades del país.

Para maximizar estos recursos, las autoridades mantienen límites de ingresos laborales que permiten a los beneficiarios trabajar sin perder sus prestaciones, estableciendo un tope de $24 480 dólares anuales para quienes aún no alcanzan la edad plena de jubilación.

Recuerde

Es importante que los beneficiarios comprendan que, una vez superada dicha edad, las restricciones desaparecen, permitiendo generar ingresos adicionales sin penalizaciones bancarias según detalla Mundo Now.

Ante este escenario, especialistas financieros sugieren priorizar el pago de vivienda y salud, además de monitorear programas de asistencia locales que complementen el cheque federal, garantizando así una mayor estabilidad financiera frente a la persistente volatilidad económica de 2026.

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