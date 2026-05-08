Día de la Madre en Chicago 2026: el "tesoro escondido" en Rosemont donde los regalos de lujo cuestan la mitad

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Con el Día de la Madre 2026 a la vuelta de la esquina, los compradores en Chicago buscan opciones inteligentes para agasajar a mamá sin desequilibrar el presupuesto familiar.

La ciudad ofrece una mezcla vibrante de grandes almacenes con descuentos agresivos, mercados locales y opciones frescas que permiten encontrar el detalle perfecto por menos de $30.

Aquí te presentamos las mejores rutas de compra y ofertas actuales, verificadas con fuentes oficiales y minoristas locales.

Ofertas de temporada en grandes almacenes

Para quienes buscan variedad en un solo lugar, los gigantes del retail en Chicago han lanzado campañas de descuentos importantes.

Según el portal oficial de Macy’s, la tienda de State Street y otros puntos de la ciudad ofrecen actualmente entre un 40% y 60% de descuento en artículos seleccionados para el Día de la Madre, incluyendo bolsos de diseñadores como Michael Kors y joyería fina.

Por su parte, Target ha posicionado su sección de "Regalos por menos de $25", donde destacan orquídeas vivas desde $16.39 y sets de cuidado personal.

Estas opciones son ideales para quienes buscan un regalo estético y listo para entregar.

Flores y detalles de último minuto en Jewel-Osco

Si el tiempo apremia, la cadena local Jewel-Osco es la fuente recomendada para flores frescas y dulces.

En sus múltiples ubicaciones, como la de South Ashland Ave o North Cumberland Ave, los clientes encuentran ramos diseñados específicamente para 2026, además de sus famosas fresas cubiertas de chocolate.

Según su catálogo de temporada, también ofrecen opciones de brunch para llevar, lo que permite organizar una celebración en casa de bajo costo pero gran impacto

Regalos con sello local: el "made in Chicago"

Para un regalo con significado, Choose Chicago (la organización oficial de turismo de la ciudad) sugiere explorar marcas locales que ofrecen productos únicos. En vecindarios como Andersonville o Logan Square, puedes encontrar:

● Velas artesanales: Edgewater Candles ofrece fragancias inspiradas en el zodiaco.

● Chocolates icónicos: Los Frango Mints siguen siendo un clásico accesible que representa la historia de Chicago.

● Experiencias gratuitas: El Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales (DCASE) de Chicago anunció actividades gratuitas en Gallagher

Way para el sábado 9 de mayo, que incluyen estaciones para crear tarjetas personalizadas y barras de mini suculentas, una excelente alternativa para disfrutar con mamá sin costo de entrada.

Consejos para optimizar tu compra en Chicago

1. Usa cupones digitales: Tiendas como Walgreens y Jewel-Osco permiten activar descuentos adicionales desde sus apps antes de llegar a la caja.

2. Visita los Outlets: Si buscas marcas de lujo a precios de saldo, los Fashion Outlets of Chicago en Rosemont (a solo minutos de la ciudad) mantienen promociones de "Mother's Day Sale" con ahorros de hasta el 70%.

3. Mercados de agricultores: DCASE confirmó el regreso de los mercados de agricultores en Daley Plaza, una fuente excelente para flores recién cortadas a precios competitivos.

Este 2026, celebrar a mamá en la "Ciudad de los Vientos" es posible priorizando el comercio local y aprovechando las liquidaciones de los grandes minoristas.

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