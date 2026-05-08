Escándalo en UPS: tres jóvenes de Miami-Dade acusados de robar paquetes por $40.000

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Un esquema de robos internos en una tienda UPS de Miami-Dade quedó al descubierto tras una investigación que involucra a tres jóvenes y pérdidas que ascienden a los 40,000 dólares.

Lo que parecía una operación logística rutinaria se convirtió, según las autoridades, en un sistema de desvío de paquetes que terminaban a la venta en redes sociales por precios irrisorios.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) centró su pesquisa en el establecimiento ubicado en el bloque 8555 NW 186th Street, donde entre marzo y abril se reportó la desaparición sistemática de mercancía de alta demanda.

El botín: perfumes y productos de lujo

Las víctimas de este esquema son un matrimonio que opera un negocio de ventas a través de Amazon, especializándose en productos de las marcas Bath & Body Works y Victoria’s Secret. Según su denuncia, entre el 21 de marzo y el 13 de abril, desaparecieron aproximadamente 80 cajas de mercancía.

El punto de quiebre ocurrió el pasado 13 de abril, cuando la pareja entregó 10 paquetes para su distribución, pero solo 5 fueron registrados oficialmente en el sistema.

Esta inconsistencia llevó a los detectives a revisar las cámaras de seguridad, donde se observó un modus operandi coordinado: mientras un empleado sacaba cajas por la puerta trasera, otro vigilaba la zona.

Los acusados y el nexo escolar

El principal implicado ha sido identificado como Ángel Caleb Pagán, de 18 años, quien fue arrestado el pasado miércoles. Junto a él, dos menores de 17 años han sido vinculados al caso. La investigación destaca detalles alarmantes sobre los sospechosos:

Perfil: pagán y uno de los adolescentes son estudiantes de la Barbara Goleman High School en Miami Lakes.

Roles: pagán y uno de los menores trabajaban en la tienda UPS y recibían frecuentemente a las víctimas. El tercer implicado, ajeno a la empresa, se encargaba presuntamente de la reventa.

Evidencia: el 15 de abril, Pagán fue captado interfiriendo con el sistema de videovigilancia y apagando las cámaras para ocultar sus movimientos.

De la tienda a Facebook Marketplace por $1

La ambición de los jóvenes dejó un rastro digital fácil de seguir para los detectives. Gran parte de los productos robados, reconocibles por su empaque distintivo, aparecieron anunciados en Facebook Marketplace.

En un intento por deshacerse rápido de la mercancía, uno de los menores ofrecía los artículos por apenas un dólar cada uno, un precio absurdamente bajo que ayudó a conectar los puntos entre los paquetes perdidos y el inventario delictivo de los jóvenes.

Situación legal de Pagán

Tras ser arrestado en su propia escuela, Pagán fue presentado ante un juez de fianzas que le fijó una garantía de 5,000 dólares.

Enfrenta cargos graves de hurto mayor en segundo grado e intento de manipulación de evidencia física.

Su abogado defensor, Robert Pelier, ha calificado la situación como un "gran malentendido" y destacó que el joven no posee antecedentes penales.

Sin embargo, las grabaciones de seguridad y los rastros en redes sociales representan una carga probatoria significativa para la fiscalía.

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