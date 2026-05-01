¡Gran reembolso! FedEx y UPS repartirán miles de millones a estos clientes: así puedes obtener dinero

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Las empresas de mensajería FedEx y UPS extendieron una información importante para todos sus clientes.

De acuerdo con medios locales, ambas compañías deberán devolver el dinero de los aranceles a sus usuarios. Esta decisión surge tras un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia que abre la puerta a reembolsos de miles de millones de dólares.

El cambio beneficia a una gran cantidad de importadores que pagaron estos cargos bajo una ley de poderes económicos de emergencia que, según los jueces, no permitía al presidente imponer dichos impuestos de manera unilateral.

El papel de las empresas como intermediarias

La directora de UPS aclaró que la empresa funcionó solamente como un puente, tramitando millones de declaraciones y enviando más de 5.000 millones de dólares al Tesoro de EEUU. Por su parte, FedEx aseguró que repartirá el dinero en cuanto lo reciba de la oficina de aduanas.

Ambas firmas recalcaron que ellas no se quedan con ese dinero ni se benefician de estos cobros, por lo que su situación financiera no se verá afectada por las devoluciones.

¿Cuál fue el allo judicial y el monto de las devoluciones?

La decisión de la Corte Suprema invalidó una ley de 1977 que se usó para aplicar estos cargos. Al considerar que el presidente no tenía la autoridad para decidir estos impuestos por su cuenta, se estima que unos 166.000 millones de dólares recaudados en años anteriores podrían ser devueltos a los dueños de la mercancía.

Desde finales de abril, las autoridades aduaneras activaron un sistema por etapas para que los importadores reclamen su dinero a través de internet. Se calcula que los pagos aprobados se realicen en un plazo de dos a tres meses, aunque los expedientes que presenten mayores complicaciones podrían demorar más tiempo.

El sistema busca organizar la alta demanda de solicitudes que se esperan tras la sentencia judicial.

Situación actual del comercio internacional

De acuerdo con el reporte de Solo Dinero, a pesar de que estos aranceles específicos fueron anulados, otras reglas comerciales siguen funcionando. El gobierno de EEUU mencionó que se podrían aplicar impuestos similares usando otros caminos legales.

Este escenario demuestra cómo las políticas de importación transformaron el movimiento de productos en todo el mundo e influyeron en las ganancias de los negocios en múltiples áreas.

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