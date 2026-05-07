Depredador en Miami-Dade: preso enfrenta nuevos cargos por secuestro de una menor en 2025

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Los registros judiciales del condado de Miami-Dade revelaron un perturbador giro en el historial criminal de un hombre que ya se encontraba tras las rejas.

Antwon Glenn, de 29 años, enfrenta ahora cargos de extrema gravedad por el presunto secuestro y abuso sexual de una adolescente, un crimen que habría cometido mientras se encontraba bajo un régimen de libertad condicional por delitos similares.

La gravedad de las nuevas acusaciones ha puesto bajo la lupa el sistema de vigilancia de delincuentes sexuales en el sur de Florida, dado el historial de reincidencia que presenta el detenido.

Detalles del ataque en 2025

Según el informe de arresto recientemente procesado, los hechos se remontan a julio de 2025. La víctima, una joven que en ese entonces tenía 15 años, relató a las autoridades que se encontraba fuera de la casa de su abuela cuando Glenn se le acercó a bordo de un SUV blanco.

El informe detalla un acto de violencia premeditado: Glenn presuntamente la agarró del brazo, la subió al vehículo contra su voluntad y la obligó a desvestirse bajo amenazas.

Tras abusar de ella dentro del automóvil, el agresor condujo hasta un edificio de apartamentos cercano, donde la forzó a entrar para continuar con el asalto sexual antes de liberarla.

Un historial de fraude y robo de identidad

Glenn ya se encontraba en el Centro de Detención Metro West desde enero de este año, pero por cargos de una naturaleza distinta.

Fue capturado originalmente cuando agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade realizaban una verificación por una presunta violación de su libertad condicional.

Durante el registro de su habitación, los oficiales encontraron una mochila que contenía:

34 licencias de conducir y tarjetas de identificación de diferentes personas.

29 tarjetas de crédito o débito robadas.

Documentación fraudulenta diversa.

Por estos hechos, Glenn fue procesado por uso de identificación falsa y múltiples cargos de posesión ilegal de instrumentos financieros.

Patrón de reincidencia y condenas previas

Lo más alarmante del caso de Antwon Glenn es su historial de agresiones contra menores. En 2023, ya había sido arrestado por cargos casi idénticos de secuestro y abuso sexual contra una joven de 14 años.

En aquel proceso, el sistema judicial le otorgó una oportunidad de rehabilitación al declararlo culpable de maltrato infantil agravado y condenarlo a 10 años de libertad condicional.

Sin embargo, las nuevas pruebas indican que Glenn habría vuelto a atacar apenas dos años después de aquel incidente, mientras supuestamente estaba bajo supervisión estatal.

Actualmente, Glenn permanece detenido sin derecho a fianza por los nuevos cargos, a la espera de un juicio que podría enviarlo a prisión de por vida dada su condición de delincuente reincidente.

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