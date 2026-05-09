Nuevas multas de tránsito en California: todo sobre el Geofencing y los vehículos afectados

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A partir del 1 de julio de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California implementará un nuevo marco normativo que cierra un vacío legal que ha existido por más de diez años: la capacidad de las autoridades para imponer multas a vehículos sin conductor y camiones autónomos de carga pesada.

Con la introducción de estas reglas, California busca establecer un orden en un ecosistema donde, hasta ahora, los vehículos autónomos (AV) operaban con cierta libertad ante infracciones de tránsito comunes.

Según informes de Univision Sacramento y The Robot Report, esta medida fue motivada por incidentes críticos en los que coches sin conductor bloquearon servicios de emergencia o realizaron maniobras ilegales frente a oficiales de policía que no tenían la autoridad para emitir una citación.

¿Qué es el Geofencing?

Una de las innovaciones más impactantes es la implementación del geofencing de emergencia.

Esta tecnología permite a los funcionarios locales de respuesta inmediata, como bomberos y policías, emitir directrices digitales para establecer zonas de "no entrar" o áreas restringidas en tiempo real.

Evacuación inmediata: Al recibir una alerta de geofencing, las empresas fabricantes deben instruir a sus flotas para que abandonen el área designada en un máximo de dos minutos.

Seguridad en la escena: El objetivo es evitar que los vehículos autónomos interfieran con camiones de bomberos, ambulancias o escenas de crímenes activos, un problema que se presenta con frecuencia en ciudades como San Francisco.

Multas y sanciones del DMV en California: El fin de la "impunidad robótica"

Bajo las nuevas reglas, los oficiales podrán emitir un "Aviso de Incumplimiento de AV" cuando un vehículo cometa infracciones como pasarse un semáforo en rojo, exceder el límite de velocidad o no detenerse ante peatones.

Tipo de Vehículo Requisito de Prueba para Despliegue Sanción por Incumplimiento Carga Pesada (>10,001 lbs) 500.000 millas con conductor de seguridad Suspensión o revocación de permiso Pasajeros / Ligeros 50.000 millas con conductor de seguridad Investigación y multas administrativas

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por SFGATE, las empresas fabricantes tendrán sólo 72 horas para informar al DMV sobre cualquier aviso de incumplimiento recibido.

Si la empresa no logra remediar los fallos técnicos que causaron la infracción, el DMV tiene la autoridad de restringir, suspender o revocar permanentemente su permiso de operación en el estado.

Vehículos afectados por esta nueva medida del DMV en California

La nueva normativa abre la puerta a los camiones de carga pesada que funcionan de manera autónoma (esos que pesan más de 10.001 libras), levantando una prohibición que existía antes.

Sin embargo, las exigencias de seguridad son bastante rigurosas. Los fabricantes tienen que asegurarse de que haya un sistema de comunicación bidireccional que pueda responder a las llamadas de los servicios de emergencia en un tiempo récord de 30 segundos.

Además, el Director del DMV, Steve Gordon, subrayó que estas actualizaciones "impulsan el crecimiento de la industria de vehículos autónomos mientras añaden una capa extra de responsabilidad para los fabricantes".

Con estas leyes, California no solo está modernizando su código de tráfico, sino que también está estableciendo un estándar global para la convivencia entre humanos e inteligencia artificial en las carreteras.

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