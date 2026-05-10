Tragedia en Aeropuerto de Denver: motor de Frontier estalla tras succionar a una persona (+ Guía de evacuación segura)

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Una brecha de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) terminó en tragedia la noche del viernes, cuando un Airbus A321 de Frontier Airlines, con destino a Los Ángeles, atropelló a una persona que ingresó ilegalmente a la pista de despegue.

El incidente provocó una explosión en el motor, el llenado de humo en la cabina y la evacuación de emergencia de 231 personas.

Cronología de una tragedia en la pista

Eran las 11:19 pm cuando el vuelo 4345 iniciaba su carrera de despegue. Apenas dos minutos antes, un individuo, cuya identidad no ha sido revelada, había saltado la valla perimetral del aeropuerto.

Según los registros de audio del control de tráfico aéreo (ATC), el piloto informó de inmediato: "Nos detenemos en la pista. Acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en el motor".

El impacto fue devastador. Informes preliminares indican que el individuo fue succionado por la turbina, lo que generó una explosión inmediata y humo denso dentro de la aeronave.

Ante el riesgo inminente, la tripulación activó los toboganes de emergencia para evacuar a los 224 pasajeros y 7 miembros de la tripulación.

Estado de la Pista: la pista 17L, una de las más largas del aeropuerto, fue cerrada por casi 12 horas para la recolección de restos y peritajes técnicos, lo que causó retrasos en vuelos de conexión.

Saldo de heridos y testimonios

Aunque no hubo víctimas mortales entre los pasajeros, el proceso de evacuación dejó un saldo de 12 personas heridas, cinco de las cuales fueron trasladadas a hospitales locales con traumatismos leves.

Jacob Athens, pasajero del vuelo, describió la escena como un momento de "auténtico terror".

"El motor explotó y el humo era tan denso que no podíamos ver nada", relató en sus redes sociales.

Los pasajeros también expresaron su frustración por haber esperado más de una hora en la pista bajo condiciones de frío extremo antes de ser trasladados a la terminal.

Investigación en curso y seguridad aeroportuaria

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) han tomado el mando de la investigación.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el acto como una violación deliberada y severa de la seguridad: "Nadie debería jamás invadir un aeropuerto".

Este suceso ocurre en una semana negra para la aviación en EEUU, sumándose a la muerte de un empleado de Delta Air Lines en el Aeropuerto de Orlando apenas 24 horas antes.

Perfil de la víctima: Hasta el cierre de este reporte (9 de mayo de 2026), las autoridades no han vinculado al fallecido con ningún grupo criminal ni han identificado sus motivos, aunque se confirmó que no era empleado del aeropuerto.

¿Qué hacer en una evacuación de emergencia aérea?

Para nuestra comunidad que viaja frecuentemente, es vital saber cómo reaccionar en situaciones como la del vuelo 4345:

Escuche a la tripulación: en el caso de Denver, la rapidez del piloto salvó vidas. Siga las instrucciones sin cuestionar. Deje sus pertenencias: muchos pasajeros en este vuelo intentaron bajar con mochilas. Esto es extremadamente peligroso; puede pinchar el tobogán o retrasar la salida de otros. Calzado adecuado: si viaja, trate de usar zapatos cerrados. Las sandalias o tacones dificultan el uso de los toboganes de emergencia. Aléjese del avión: una vez en el pavimento, corra hacia una zona segura y lejos de los motores o posibles derrames de combustible, tal como se indicó a los pasajeros en Denver. Derechos del pasajero: en incidentes de este tipo, la aerolínea debe proporcionar asistencia médica inmediata, transporte y reubicación en otros vuelos o reembolsos.

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