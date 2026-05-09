Cierre de Spiriti: ¿Qué aerolíneas ofrecen alternativas con precios limitados?

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Spirit Airlines cerró sus operaciones de manera inmediata el pasado 2 de mayo, dejando a más de 1.8 millones de asientos inutilizables y miles de pasajeros sin vuelos ni respuestas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció en su cuenta de X que en colaboración con aerolíneas socias se implementarán tarifas de rescate con precios limitados para ayudar a los afectados.

Aerolíneas de apoyo

American Airlines, Frontier Airlines y United Airlines han ofrecido tarifas especiales en rutas donde también operan vuelos directos, aunque los expertos advierten que estas ofertas estarán disponibles por tiempo limitado.

El cierre de Spirit no solo impacta a los pasajeros, sino que también afectará a la industria en general según detalla El Diario NY.

Impacto

Un análisis de CBS News indica que la salida de Spirit de una ruta provoca un aumento promedio del 23% en las tarifas aéreas, lo que representa aproximadamente $60 adicionales por boleto.

Este incremento podría resultar en pérdidas anuales de $1,000 millones para los estadounidenses debido a la menor competencia en el mercado.

Además, los 17,000 empleados de Spirit se quedan en una situación incierta, sin detalles inmediatos sobre compensaciones. La comunidad hispana, que frecuentemente utiliza rutas hacia el Caribe y Florida, sentirá de manera directa el encarecimiento del transporte aéreo.

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