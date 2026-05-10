Hantavirus en EEUU: ¿Qué pasará con los repatriados tras el brote de la Cepa Andes en el crucero?

Suscríbete a nuestros canales

En una operación coordinada de alto nivel, Estados Unidos (EEUU) iniciará esta semana la recepción de sus ciudadanos expuestos al brote de Hantavirus (Cepa Andes) detectado en el crucero MV Hondius.

Mientras que este sábado el buque ha atracado en Tenerife, España, las autoridades sanitarias en territorio estadounidense han preparado una respuesta que combina la vigilancia epidemiológica con infraestructuras de aislamiento de élite.

El factor "Cepa Andes": a diferencia de las cepas comunes en EEUU (como el virus Sin Nombre), la cepa Andes es la única capaz de transmitirse de persona a persona. Esta es la razón técnica por la cual los CDC están usando equipo de protección nivel N95 y batas impermeables, a pesar de que el brote es pequeño.

El retorno: de las Islas Canarias a Nebraska

El plan de evacuación, diseñado para minimizar cualquier riesgo de contagio comunitario, contempla un traslado blindado.

Tras aterrizar en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, los pasajeros serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC) en Omaha.

¿Cómo será la estancia en la Unidad Nacional de Cuarentena?

Para los residentes y familiares preocupados por las condiciones de este aislamiento, el protocolo establece:

Habitaciones individuales: cada persona contará con una suite privada equipada con Wi-Fi y equipo de ejercicio para mitigar el impacto psicológico del encierro.

cada persona contará con una suite privada equipada con Wi-Fi y equipo de ejercicio para mitigar el impacto psicológico del encierro. Monitoreo constante: especialistas en enfermedades infecciosas y cuidados intensivos realizarán chequeos de signos vitales diariamente.

especialistas en enfermedades infecciosas y cuidados intensivos realizarán chequeos de signos vitales diariamente. Seguridad biológica: si algún paciente presenta síntomas, será movilizado de inmediato a la Unidad de Biocontención, la misma que gestionó con éxito casos de Ébola en 2014 y los primeros contagios de COVID-19 en 2020.

Vigilancia en los estados: Georgia, Texas, Arizona y más

A fecha de hoy, 10 de mayo de 2026, los CDC y departamentos de salud estatales mantienen bajo "monitoreo pasivo" a los viajeros que regresaron a sus hogares antes de la alerta general.

Estados involucrados: California, Texas, Georgia, Arizona, Virginia y Nueva Jersey.

California, Texas, Georgia, Arizona, Virginia y Nueva Jersey. La regla de oro: Al ser asintomáticos, no existe restricción de movimiento ni obligación de aislamiento doméstico, ya que la transmisión de la cepa Andes requiere un contacto extremadamente estrecho y solo es posible cuando hay síntomas presentes.

Lo que usted debe saber sobre el Hantavirus

Aunque el riesgo para el público general en EE. UU. es bajo (Nivel 3 de los CDC), es fundamental conocer la naturaleza del virus para evitar alarmas innecesarias.

Característica Detalle Informativo Vía de transmisión Contacto con fluidos de roedores o, en el caso de la Cepa Andes, contacto humano estrecho. Periodo de incubación Hasta 6 semanas (42 días de vigilancia). Síntomas iniciales Fiebre, fatiga extrema, dolores musculares y náuseas. Complicación grave Dificultad severa para respirar (Síndrome Cardiopulmonar).

Destacado: la infraestructura en Nebraska sigue siendo el referente nacional para el manejo de patógenos de alta consecuencia. Se recomienda a los ciudadanos que estuvieron en contacto con viajeros del MV Hondius mantener la calma, ya que no hay evidencia de transmisión comunitaria en suelo estadounidense hasta esta hora.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube