Hantavirus en EEUU: ¿Qué pasará con los repatriados tras el brote de la Cepa Andes en el crucero?

En una operación coordinada de alto nivel, Estados Unidos (EEUU) iniciará esta semana la recepción de sus ciudadanos expuestos al brote de Hantavirus (Cepa Andes) detectado en el crucero MV Hondius.
Mientras que este sábado el buque ha atracado en Tenerife, España, las autoridades sanitarias en territorio estadounidense han preparado una respuesta que combina la vigilancia epidemiológica con infraestructuras de aislamiento de élite.
El retorno: de las Islas Canarias a Nebraska
El plan de evacuación, diseñado para minimizar cualquier riesgo de contagio comunitario, contempla un traslado blindado.
Tras aterrizar en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, los pasajeros serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC) en Omaha.
¿Cómo será la estancia en la Unidad Nacional de Cuarentena?
Para los residentes y familiares preocupados por las condiciones de este aislamiento, el protocolo establece:
- Habitaciones individuales: cada persona contará con una suite privada equipada con Wi-Fi y equipo de ejercicio para mitigar el impacto psicológico del encierro.
- Monitoreo constante: especialistas en enfermedades infecciosas y cuidados intensivos realizarán chequeos de signos vitales diariamente.
- Seguridad biológica: si algún paciente presenta síntomas, será movilizado de inmediato a la Unidad de Biocontención, la misma que gestionó con éxito casos de Ébola en 2014 y los primeros contagios de COVID-19 en 2020.
Vigilancia en los estados: Georgia, Texas, Arizona y más
A fecha de hoy, 10 de mayo de 2026, los CDC y departamentos de salud estatales mantienen bajo "monitoreo pasivo" a los viajeros que regresaron a sus hogares antes de la alerta general.
- Estados involucrados: California, Texas, Georgia, Arizona, Virginia y Nueva Jersey.
- La regla de oro: Al ser asintomáticos, no existe restricción de movimiento ni obligación de aislamiento doméstico, ya que la transmisión de la cepa Andes requiere un contacto extremadamente estrecho y solo es posible cuando hay síntomas presentes.
Lo que usted debe saber sobre el Hantavirus
Aunque el riesgo para el público general en EE. UU. es bajo (Nivel 3 de los CDC), es fundamental conocer la naturaleza del virus para evitar alarmas innecesarias.
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Característica
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Detalle Informativo
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Vía de transmisión
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Contacto con fluidos de roedores o, en el caso de la Cepa Andes, contacto humano estrecho.
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Periodo de incubación
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Hasta 6 semanas (42 días de vigilancia).
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Síntomas iniciales
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Fiebre, fatiga extrema, dolores musculares y náuseas.
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Complicación grave
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Dificultad severa para respirar (Síndrome Cardiopulmonar).
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