Atención usuarios: Saime explica las reglas de vestimenta para renovar tu documento de identidad

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) reiteró las reglas de vestimenta que deben cumplir los ciudadanos al acudir a sus oficinas para renovar la cédula de identidad o el pasaporte en Venezuela.

Estas disposiciones forman parte de los requisitos obligatorios para garantizar un proceso ordenado y adecuado durante la atención al público.

La institución insiste en que los usuarios deben presentarse con ropa formal o casual-formal, evitando prendas deportivas o atuendos que puedan interferir con la correcta toma de la fotografía oficial del documento de identidad.

Reglas generales de vestimenta en el Saime

Las normas establecen criterios específicos sobre la apariencia de los ciudadanos al momento de ingresar a las sedes del organismo. El objetivo principal es asegurar condiciones adecuadas para la identificación biométrica y la captura fotográfica.

Entre las recomendaciones principales destacan:

Uso de ropa formal o casual-formal

Prohibición de ropa deportiva o muy ajustada

Evitar prendas con escotes pronunciados o roturas

No utilizar accesorios llamativos o voluminosos

Prohibido el uso de gorras, lentes de sol o sombreros

Recomendaciones para la fotografía oficial

El Saime también detalla las condiciones necesarias para la toma de la fotografía que acompaña la cédula o el pasaporte. Estas indicaciones buscan garantizar la calidad del registro visual y evitar errores en la identificación.

Rostro completamente visible y despejado

Cabello recogido o detrás de las orejas

Expresión facial seria, sin sonreír

Sin lentes oscuros ni accesorios grandes

Maquillaje discreto o natural

El organismo sugiere el uso de colores oscuros o tonos fuertes al momento de asistir a la cita, debido a que estos generan mejor contraste en la fotografía oficial. Se recomienda evitar el uso de ropa blanca o muy clara.

Mujeres:

Pantalones largos o faldas debajo de la rodilla

Ropa sin transparencias ni escotes pronunciados

Hombres:

Pantalones largos como jeans o gabardina

Camisas o franelas con mangas

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube