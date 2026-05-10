Monedero Patria activa entrega de bono para trabajadores por Bs. 53.000: detalles

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El Sistema Patria informó que se mantiene la entrega del pago especial por Responsabilidad Profesional para quienes trabajan en áreas clave del país.

A través de su cuenta de Telegram, se específico que el beneficio llegará a las personas que prestan servicio en salud, seguridad, defensa y energía como parte de las ayudas del mes.

Las autoridades confirmaron que el proceso de depósito se realiza de forma directa a través de la plataforma digital de Patria.

Detalles del pago

El monto fijado para este beneficio es de 53.570,00 bolívares. En el área de la salud, el personal que trabaja en el Seguro Social y en el Ipasme ya comenzó a recibir los recursos en sus monederos electrónicos con variaciones según el cargo.

¿Cómo aceptar y retirar los bonos en el Sistema Patria?

Para disponer del dinero, debes seguir estas instrucciones en el sitio web oficial:

Entra a la página del Sistema Patria con tu número de cédula y clave.

Busca la opción de monedero en el menú principal.

Selecciona el botón que dice retiro de fondos.

Elige la cuenta bancaria que tienes registrada para recibir el pago.

Escribe el monto que quieres pasar a tu banco.

Confirma la operación y espera el mensaje de texto de tu banco con la notificación del depósito.

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