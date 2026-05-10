Biopago BDV: sepa cómo realizar la cotización para adquirirlo en tu negocio

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El sistema Biopago del Banco de Venezuela continúa expandiéndose como una herramienta clave para facilitar pagos en los negocios del país.

Este método permite realizar transacciones mediante la huella dactilar, lo que elimina la necesidad de efectivo o tarjetas y agiliza la atención al cliente en distintos establecimientos.

Requisitos para adquirir el dispositivo

Para poder optar por un equipo Biopago, los comerciantes deben cumplir con ciertas condiciones establecidas por la entidad bancaria. Entre los requisitos más importantes destacan:

Tener una cuenta activa en el Banco de Venezuela

Contar con un código de afiliación comercial

Este código debe solicitarse directamente al banco y es indispensable para activar el dispositivo y completar el proceso de compra.

Pasos para solicitar la cotización

El proceso de adquisición comienza con la solicitud de cotización a través de la plataforma digital. Para ello, los interesados deben seguir una serie de pasos sencillos:

Ingresar al portal web oficial de Biopago BDV (www.biopagobdv.com ) Ubicar la opción “Solicitar cotización” Seleccionar el equipo de preferencia Revisar sus características técnicas Completar el formulario con los datos requeridos

Una vez enviado el formulario, el usuario recibirá la información correspondiente por correo electrónico junto con las instrucciones de pago.

Equipos disponibles y costos

Actualmente, existen diferentes modelos de dispositivos adaptados a las necesidades de cada negocio. Entre los principales se encuentran:

Bio500, con un costo aproximado de 285 dólares más IVA

Futronic, con un precio cercano a 100 dólares más IVA

La elección dependerá del tipo de comercio y del volumen de transacciones que se maneje.

Formas de compra del Biopago

Los equipos pueden adquirirse mediante dos modalidades, lo que facilita el acceso a comerciantes en distintas regiones:

Compra presencial en Caracas, específicamente en el edificio Parque Cristal

Solicitud online con envío a nivel nacional

Esta variedad de opciones permite a los usuarios elegir la alternativa más conveniente según su ubicación.

En cuanto a las comisiones, estas varían según la actividad económica del negocio, por lo que se recomienda consultar directamente con el Banco de Venezuela para obtener información precisa.

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