Dinero

¿Buscas capital para tu negocio? Así puedes solicitar crédito en el Banco de Venezuela: requisitos claves

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben formar parte del ecosistema de emprendimiento nacional

Por Jennifer James
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 10:10 am

El Banco de Venezuela mantiene activo su programa Crediemprendedor, una iniciativa diseñada para impulsar a quienes iniciaron un negocio propio y necesitan capital de trabajo o maquinaria.

Este financiamiento busca formalizar y fortalecer la actividad económica de los emprendedores locales, ofreciendo condiciones adaptadas a las capacidades de producción de cada proyecto. 

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben formar parte del ecosistema de emprendimiento nacional y demostrar la viabilidad de su negocio. El banco evalúa tanto el perfil del emprendedor como el impacto de su actividad. 

¿Cuáles son los requisitos principales?

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE) y poseer el certificado vigente.
  • Tener una cuenta corriente en el Banco de Venezuela.
  • Haber registrado el emprendimiento ante el ente correspondiente con una antigüedad mínima de seis meses.
  • Ser venezolano o extranjero con residencia legal en el país.

Recaudos necesarios

  • Copia del certificado del Registro Nacional de Emprendimientos.
  • Cédula de identidad vigente y Registro de Información Fiscal (RIF) personal actualizado.
  • Presupuesto de los bienes, equipos o insumos que se planean adquirir con el crédito.
  • Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) si corresponde por el nivel de ingresos.
  • Evidencia fotográfica de la actividad económica (fotos del local, inventario o lugar de trabajo).

Pasos para la solicitud

  • Formalizar la inscripción en el portal de Emprender Juntos para obtener la certificación necesaria.
  • Ingresar a la plataforma BDVenlínea personas y completar el perfil en la sección de solicitudes.
  •  Seleccionar la opción de Crediemprendedor y cargar los documentos digitales solicitados por el sistema.
  • Atender a la convocatoria del banco para la entrevista de negocios o inspección del local si fuera necesario.
  • Monitorear el estatus de la solicitud a través de la banca en línea hasta la aprobación definitiva del monto.

Conozca las cacterísticas del crédito

  •  El monto se otorga basándose en la capacidad de generación de ingresos del emprendimiento.
  • El financiamiento se calcula en Unidades de Valor de Crédito (UVC), ajustándose a la normativa bancaria actual.
  •  El plazo de pago suele ser de hasta 12 meses, dependiendo de la naturaleza del proyecto.
  • El cobro de las cuotas se realiza mediante cuotas mensuales consecutivas debitadas de la cuenta del cliente.

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