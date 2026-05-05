¿Buscas capital para tu negocio? Así puedes solicitar crédito en el Banco de Venezuela: requisitos claves

El Banco de Venezuela mantiene activo su programa Crediemprendedor, una iniciativa diseñada para impulsar a quienes iniciaron un negocio propio y necesitan capital de trabajo o maquinaria.
Este financiamiento busca formalizar y fortalecer la actividad económica de los emprendedores locales, ofreciendo condiciones adaptadas a las capacidades de producción de cada proyecto.
Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben formar parte del ecosistema de emprendimiento nacional y demostrar la viabilidad de su negocio. El banco evalúa tanto el perfil del emprendedor como el impacto de su actividad.
¿Cuáles son los requisitos principales?
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE) y poseer el certificado vigente.
- Tener una cuenta corriente en el Banco de Venezuela.
- Haber registrado el emprendimiento ante el ente correspondiente con una antigüedad mínima de seis meses.
- Ser venezolano o extranjero con residencia legal en el país.
Recaudos necesarios
- Copia del certificado del Registro Nacional de Emprendimientos.
- Cédula de identidad vigente y Registro de Información Fiscal (RIF) personal actualizado.
- Presupuesto de los bienes, equipos o insumos que se planean adquirir con el crédito.
- Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) si corresponde por el nivel de ingresos.
- Evidencia fotográfica de la actividad económica (fotos del local, inventario o lugar de trabajo).
Pasos para la solicitud
- Formalizar la inscripción en el portal de Emprender Juntos para obtener la certificación necesaria.
- Ingresar a la plataforma BDVenlínea personas y completar el perfil en la sección de solicitudes.
- Seleccionar la opción de Crediemprendedor y cargar los documentos digitales solicitados por el sistema.
- Atender a la convocatoria del banco para la entrevista de negocios o inspección del local si fuera necesario.
- Monitorear el estatus de la solicitud a través de la banca en línea hasta la aprobación definitiva del monto.
Conozca las cacterísticas del crédito
- El monto se otorga basándose en la capacidad de generación de ingresos del emprendimiento.
- El financiamiento se calcula en Unidades de Valor de Crédito (UVC), ajustándose a la normativa bancaria actual.
- El plazo de pago suele ser de hasta 12 meses, dependiendo de la naturaleza del proyecto.
- El cobro de las cuotas se realiza mediante cuotas mensuales consecutivas debitadas de la cuenta del cliente.
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