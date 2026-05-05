¿Buscas capital para tu negocio? Así puedes solicitar crédito en el Banco de Venezuela: requisitos claves

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El Banco de Venezuela mantiene activo su programa Crediemprendedor, una iniciativa diseñada para impulsar a quienes iniciaron un negocio propio y necesitan capital de trabajo o maquinaria.

Este financiamiento busca formalizar y fortalecer la actividad económica de los emprendedores locales, ofreciendo condiciones adaptadas a las capacidades de producción de cada proyecto.

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben formar parte del ecosistema de emprendimiento nacional y demostrar la viabilidad de su negocio. El banco evalúa tanto el perfil del emprendedor como el impacto de su actividad.

¿Cuáles son los requisitos principales?

Estar inscrito en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE) y poseer el certificado vigente.

Tener una cuenta corriente en el Banco de Venezuela.

Haber registrado el emprendimiento ante el ente correspondiente con una antigüedad mínima de seis meses.

Ser venezolano o extranjero con residencia legal en el país.

Recaudos necesarios

Copia del certificado del Registro Nacional de Emprendimientos.

Cédula de identidad vigente y Registro de Información Fiscal (RIF) personal actualizado.

Presupuesto de los bienes, equipos o insumos que se planean adquirir con el crédito.

Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) si corresponde por el nivel de ingresos.

Evidencia fotográfica de la actividad económica (fotos del local, inventario o lugar de trabajo).

Pasos para la solicitud

Formalizar la inscripción en el portal de Emprender Juntos para obtener la certificación necesaria.

Ingresar a la plataforma BDVenlínea personas y completar el perfil en la sección de solicitudes.

Seleccionar la opción de Crediemprendedor y cargar los documentos digitales solicitados por el sistema.

Atender a la convocatoria del banco para la entrevista de negocios o inspección del local si fuera necesario.

Monitorear el estatus de la solicitud a través de la banca en línea hasta la aprobación definitiva del monto.

Conozca las cacterísticas del crédito

El monto se otorga basándose en la capacidad de generación de ingresos del emprendimiento.

El financiamiento se calcula en Unidades de Valor de Crédito (UVC), ajustándose a la normativa bancaria actual.

El plazo de pago suele ser de hasta 12 meses, dependiendo de la naturaleza del proyecto.

El cobro de las cuotas se realiza mediante cuotas mensuales consecutivas debitadas de la cuenta del cliente.

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