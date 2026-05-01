Cashea llega a una empresa de transporte Ejecutivo: viaja al interior pagando a cuotas

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A través de sus redes sociales, la empresa de transportes ejecutivos, Expresos Los Llanos, informó que ya cuentan con Cashea para viajar a los varios destinos que tienen disponibles hacia varios estados del país.

El terminal privado de Expresos Los Llanos en Caracas, se ubica en la Avenida Principal de Bello Campo, Chacao. Los usuarios podrán adquirir boletos pagando una inicial y el resto en una cuota sin interés, a través de la Línea Cotidiana.

"Con Cashea y Expresos Los Llanos, tu próximo destino está a un escaneo de distancia. Solo pagas tu inicial en taquilla y el resto en una cuota cotidiana. ¡Así de simple, sin complicaciones y sin intereses!", expresaron en sus redes sociales.

Algunas de las rutas con la que cuenta Expreso Los Llanos son: San Cristóbal, El Piñal, Guasdualito, Coro, Barinas, Guanare, Acarigua, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Maracay, Caracas, Puerto La Cruz, Cumaná, El Tigre, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Upata, entre otros.

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