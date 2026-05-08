Empleados públicos reciben bono por Día de las Madres y del Trabajador en sus cuentas este 8 de mayo

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Este viernes 8 de mayo se comenzó a depositar en diversas cuentas nóminas a empleados públicos, bono del Día de las Madres y del Trabajador.

Según se pudo conocer, los pagos extraordinarios están dirigidos al sector educativo, específicamente al personal obrero, administrativo y docente.

Empleados públicos reciben bono del Día de las Madres y del Trabajador

A través de un comunicado emitido por la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Luz, se confirmó el inicio formal del proceso de acreditación.

De acuerdo con el reporte, se trata de un triple pago de la nómina correspondiente a la primera quincena de mayo.

En tal sentido, el boletín informativo de ejecución de nómina agrega que los trabajadores recibirán de manera simultánea o progresiva los siguientes conceptos en sus cuentas:

Primera quincena de mayo

Bonificación del Día del Trabajador

Bonificación del Día de las Madres

Sobre el monto que se otorga a cada trabajador y trabajadora, se desconoce hasta ahora.

De igual modo, en las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite pagos al personal administrativo y obrero.

Hasta ahora se desconoce si la acreditación de estas bonificaciones también se depositará para los trabajadores del Mppe.

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