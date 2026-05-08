Ahorro energético: gobierno lanza advertencia a posibles granjas mineras clandestinas

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El gobierno nacional reportó este 07 de mayo, un nuevo máximo en la demanda de energía eléctrica, con una cifrra oficial alcanzó los 15.579 Megavatios (MW), siendo este el registro más elevado documentado en el país durante los últimos nueve años.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios señaló en un comunicado que este repunte en las estadísticas energéticas está vinculado directamente con el impacto de las altas temperaturas que persisten en el territorio y la alta demanda de energía.

Ante esta circunstancia, el organismo informó que sus equipos técnicos se encuentran desplegados realizando maniobras de estabilización y protección para asegurar el equilibrio del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Advertencia a posibles granjas mineras clandestinas

A través de un comunicado, las autoridades anunciaron medidas drásticas respecto a posibles granjas clandestinas de minería digital, vinculándolas directamente con la crisis de estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

​A continuación, los puntos clave de los anuncios oficiales:

Prohibición absoluta: El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica ratificó la prohibición total de la minería de Bitcoin y otras criptomonedas en todo el territorio nacional.

​Fiscalización: Se activó un plan de seguimiento y auditoría junto a Corpoelec, la fuerza pública y el Ministerio Público para detectar y desconectar granjas de minería ilegal.

​Advertencia: Las autoridades advirtieron que quienes operen estos equipos de alto consumo energético serán sancionados "con todo el peso de la ley".

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