Sistema Eléctrico Nacional: Gobierno e industriales activan mesas técnicas para debatir y aplicar el plan de recuperación

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Desde este viernes 8 de mayo, Gobierno nacional e industriales activan mesas técnicas para debatir y aplicar el plan de recuperación del Servicio Eléctrico Nacional (SEN).

La jornada pone en marcha reuniones con científicos, académicos y representantes de los principales motores industriales del país.

El anuncio, realizado en las últimas horas por el ministro Rolando Alcalá, plantea un esquema de "corresponsabilidad" que busca ir más allá del tradicional diagnóstico político y enfocarse en soluciones de ingeniería y acuerdos de consumo con el sector privado.

Sistema Eléctrico Nacional: Gobierno e industriales activan mesas técnicas

“Vamos a tener una mesa técnica donde se va a presentar el plan de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional al sector científico, académico e industrial. La idea es que todos tengan pleno conocimiento hacia dónde vamos y, a su vez, escuchar sus propuestas y mantener la comunicación”, destacó durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Estas acciones forman parte del Plan Estratégico del sector, el cual prioriza la recuperación de capacidades de generación, transmisión y distribución en todo el territorio venezolano, agrega una NDP.

Reiteró el llamado a los sectores productivos de la nación y los usuarios residenciales a reforzar la cultura del ahorro energético, para mitigar los picos de demanda en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

"Todos formamos parte de esta sociedad y todos podemos colaborar haciendo uso eficiente de la energía: apagando la luz, manteniendo el aire acondicionado a 22°C y desenchufar el cargador del celular. Todas esas acciones combinadas permiten ahorrar energía”, acotó.

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