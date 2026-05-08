Pronóstico del tiempo en Venezuela este 8 de mayo: ¿Dónde lloverá según el Inameh?

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Para este viernes, 8 de mayo, el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) revela lluvias variables en varios estados de Venezuela.

En horas de la mañana, prevalecerán condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del país; aun así, se estima nubosidad estratiforme, con posibles lluvias o lloviznas dispersas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, este de Sucre, noreste de Miranda, Carabobo, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, el Inameh prevé que en horas de la tarde y noche se estima cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas.

Asimismo, se esperan precipitaciones de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, los Andes y Zulia, sin descartarse lluvias de menor intensidad en la Región Central.

Mientras que para la Gran Caracas, el Inameh advierte que durante la mañana predominará cielo despejado alternando con nubosidad del tipo estratiforme, incrementándose luego del mediodía, con probables lluvias o chubascos en las zonas montañosas de la entidad.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.

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