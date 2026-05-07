ENCOVI 2025: Uno de cada siete venezolanos es adulto mayor

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El perfil demográfico de Venezuela sufre una transformación; según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 2025, presentados por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que revelan actualmente, uno de cada siete venezolanos es adulto mayor.

Según el informe, este fenómeno, que representa aproximadamente el 14% de la población total, es el resultado de una combinación entre la migración masiva de jóvenes y la caída en la tasa de natalidad.

De acuerdo con el reporte, tradicionalmente, Venezuela contaba con una amplia base de jóvenes en edad productiva que impulsaban la economía.

Sin embargo, la ENCOVI 2025 confirma que el éxodo migratorio extrajo principalmente a personas de entre 18 y 45 años, lo que deja atrás una pirámide poblacional invertida.

Adicional a ello, la encuesta también detectó una reducción en el número de nacimientos, lo que impide el relevo generacional necesario para sostener el futuro del país.

Situación de los abuelos

El envejecimiento de la población no es solo un dato estadístico, ya que el informe destaca que muchos adultos mayores viven solos debido a que sus hijos y nietos han emigrado, lo que crea un fenómeno de "soledad obligada" y falta de redes de apoyo.

Además, refiere que el sistema de protección social actual es insuficiente para cubrir las necesidades médicas de una población que envejece y se destaca que el acceso a seguros médicos es casi inexistente para este estrato.

Hogares liderados por las mujeres

Dentro de los hallazgos de la ENCOVI 2025, la situación de los hogares con jefatura femenina representa uno de los cambios estructurales más profundos en la sociedad venezolana.

El informe revela que el 52% de los hogares en Venezuela están encabezados por mujeres.

Del mismo modo, se destaca que los hogares encabezados por mujeres son los que presentan una mayor dependencia de los bonos estatales y las bolsas CLAP.

Al respecto, indican que esto se relaciona con la "capacidad de resistencia" para administrar recursos escasos, convirtiéndose en las principales gestoras de los beneficios comunitarios.

Curiosamente, la ENCOVI señala que las mujeres venezolanas suelen tener un capital educativo ligeramente más alto que el de los hombres; sin embargo, este no se traduce en mejores salarios o mayores oportunidades debido a las brechas de género y la estructura de la crisis actual.

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