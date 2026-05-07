Luis Vicente León estima que ingresos petroleros se incrementen un 100% este 2026

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Las expectativas económicas siguen creciendo conforme pasan los días en Venezuela. Los últimos acuerdos petroleros con el gobierno de Donald Trump, y principalmente con empresas estadounidenses, han puesto al país suramericano en el radar del mercado internacional.

Venezuela, quien en decadas anteriores fue potencia en producción de crudo, se encamina a retomar su bonanza petrolera, misma que permitará un repunte económico que beneficiará a los venezolanos al menos en el mediano plazo.

Al respecto, el economista y analista político, Luis Vicente León, estima que los ingresos petroleros de Venezuela pueden incrementarse más del 100 % este año a raíz de un aumento esperado de la producción de PDVSA.

En este contexto, se espera que "este mismo año" la producción petrolera crezca "entre un 20 % o 30 %" para llegar "a 1,2 o 1,3 millones de barriles" diarios, lo que se puede traducir en "más de 100 % en términos del incremento en el ingreso" por su exportación, afirmó León a EFE.

Esta alza se explica en el hecho de que Venezuela ya "está vendiendo sin descuentos" a China, ya que "antes el 70 % del petróleo se vendía con el 40 % de descuento" a ese país, precisó el también presidente de Datanálisis, en el marco de un evento de empresarios venezolanos afincados en Panamá celebrado esta semana.

A eso se suma que "los 250.000 a 300.000 barriles" diarios de producción adicional se van a vender en un mercado con precios disparados, añadió.

Datos oficiales del cierre de petróleo en abril

La producción petrolera de Venezuela finalizó el mes de abril de 2026 con un promedio de 1 millón 208 mil barriles diarios, según datos divulgados por autoridades del área económica.

La cifra refleja una recuperación sostenida del sector energético y un crecimiento de aproximadamente 20% en comparación con el año anterior, en un contexto de mayor actividad productiva.

El vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, destacó que el país mantiene una tendencia de recuperación económica constante desde hace 20 trimestres. Además, señaló que el primer trimestre de 2026 mostró un aumento en la actividad económica, con impacto directo en sectores estratégicos como el petróleo.

De acuerdo con el balance oficial, el incremento de la producción petrolera se convierte en uno de los principales indicadores del desempeño económico reciente.

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