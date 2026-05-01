Calixto Ortega revela datos oficiales del cierre de petróleo en abril: detalles

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La producción petrolera de Venezuela finalizó el mes de abril de 2026 con un promedio de 1 millón 208 mil barriles diarios, según datos divulgados por autoridades del área económica.

La cifra refleja una recuperación sostenida del sector energético y un crecimiento de aproximadamente 20% en comparación con el año anterior, en un contexto de mayor actividad productiva.

El vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, destacó que el país mantiene una tendencia de recuperación económica constante desde hace 20 trimestres. Además, señaló que el primer trimestre de 2026 mostró un aumento en la actividad económica, con impacto directo en sectores estratégicos como el petróleo.

De acuerdo con el balance oficial, el incremento de la producción petrolera se convierte en uno de los principales indicadores del desempeño económico reciente.

Cifras clave del cierre de abril

Las autoridades precisaron que la producción de crudo alcanzó los 1.208.000 barriles diarios al cierre de abril. Este resultado representa un crecimiento significativo frente al año anterior y se enmarca en los esfuerzos por estabilizar la industria energética nacional.

Ortega también contextualizó el comportamiento de la economía venezolana entre 2020 y 2025, destacando una mejora progresiva en la diversificación productiva. Según el funcionario, el país ha logrado ampliar su base de producción interna, reduciendo la dependencia de importaciones en algunos rubros.

El Gobierno aseguró que la recuperación económica ha permitido una mayor diversidad de productos nacionales, especialmente en el área alimentaria. Esto ha contribuido a disminuir la necesidad de importaciones de alimentos básicos, impulsando la producción interna como eje estratégico.

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