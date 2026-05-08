Pico de consumo eléctrico en Venezuela: ministro Alcalá explica las causas

Suscríbete a nuestros canales

El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó que Venezuela registró este jueves una marca de consumo energético que supera los 15.500 megavatios, una cifra que no se reportaba desde el año 2017. Durante una entrevista televisiva, el titular de la cartera eléctrica vinculó este incremento directamente con la reactivación económica del país y factores climatológicos extremos.

Reactivación económica y consumo residencial

De acuerdo con las declaraciones del ministro, el aumento en la demanda es un "reflejo directo del dinamismo y la apertura económica" de los últimos meses. Alcalá destacó dos factores principales:

Sector productivo: La reactivación de los sectores comercial e industrial ha elevado de forma sostenida el consumo energético.

Poder adquisitivo: El fortalecimiento de las finanzas familiares se ha traducido en la incorporación masiva de nuevos electrodomésticos a la red nacional.

El factor clima y las fallas técnicas

El ingeniero Alcalá subrayó que las altas temperaturas y la incidencia solar actual obligan a un uso intensivo de sistemas de refrigeración y aires acondicionados. Esta sobrecarga genera un congestionamiento en el sistema que, en ocasiones, requiere interrupciones programadas para evitar daños estructurales en la infraestructura.

Asimismo, advirtió que el calor extremo propicia incendios forestales cerca de las líneas de transmisión, lo que ha provocado fallas técnicas puntuales que afectan la estabilidad del servicio.

Plan de recuperación nacional

Para enfrentar estos desafíos, el ministro anunció la instalación de una mesa técnica que definirá el plan de recuperación eléctrica nacional. Entre los puntos clave mencionados destacan:

Actualización de equipos generadores a corto, mediano y largo plazo.

Alianzas con sectores productivos para mitigar fallas inmediatas

Gestión eficiente de la demanda mientras avanzan las labores de mantenimiento.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube