Robo en casino del CCCT: revelan detalles de lo que ocurrió el 6 de mayo

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Organismos de seguridad iniciaron las investigaciones tras reportarse un asalto con armas de fuego en un establecimiento de juegos de azar ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) el miércoles en el nivel C1 del complejo.

Según informó el reportero Román Camacho, quien citó fuentes policiales, dos hombres armados accedieron al centro comercial a través del estacionamiento. Al llegar a la entrada principal del casino, los sujetos sometieron a un miembro del personal de seguridad para quitarle las llaves de acceso.

El comunicador agregó que una vez dentro del local, y bajo amenaza de muerte, despojaron a una de las operadoras de un bolso tipo koala que contenía dinero en efectivo en moneda extranjera.

Detalles sobre los sospechosos

El personal del casino indicó que ambos delincuentes utilizaron cascos integrales de motocicleta para ocultar sus rostros durante el robo. Tras obtener el botín, los hombres huyeron del sitio inmediatamente. Hasta el momento, no se ha determinado el monto exacto del dinero sustraído ni el destino de los asaltantes.

Al lugar del suceso acudieron comisiones de Polichacao y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la división de robos. Los agentes iniciaron las pesquisas con el fin de identificar a los responsables y determinar el modus operandi.

Entretanto, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer si el robo fue un hecho aislado, si los sujetos pertenecen a una organización delictiva o si existió algún tipo de complicidad interna que facilitara el acceso al establecimiento.

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